Villingen-Schwenningen Autofahrer übersieht beim Aussteigen 75-jährige Radfahrerin

Eine Radfahrerin ist am Freitagvormittag beim Sturz von einem Fahrrad leicht verletzt worden. Als ihr Mann zum Unfallort eilte, ereignete sich noch ein zweiter Unfall.

Ein 30-jähriger Autofahrer hat beim Aussteigen aus seinem Wagen am Freitagvormittag eine Radfahrerin übersehen.

Der BMW-Fahrer parkte seinen Wagen am rechten Straßenrand auf der Karl-Marx-Straße und öffnete die Fahrertür. In diesem Moment fuhr eine 75-jährige Fahrradfahrerin, von hinten kommend, an dem Fahrzeug vorbei und fädelte mit dem Pedal an der Türkante ein. In der Folge stürzte die Seniorin und zog sich leichte Verletzungen zu.

In Sorge um seine Frau, kam der 78-jährige Ehemann der Radfahrerin an die Unfallstelle. In der Aufregung fuhr er mit seinem Opel gegen den geparkten BMW. Hierbei entstand Sachschaden von rund 1500 Euro.