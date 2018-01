Villingen-Schwenningen Aufregung in der Gastro-Szene: Zwei Villinger Kult-Kneipen vor Veränderungen

Das Schlössle schränkt die Öffnungszeiten ein und im Umfeld des Limbas rätselt man über Bernhard Zipfels Zukunft

Villingens Schlösslegasse beherbergt gleich zwei Szenekneipen – das Schlössle und das Limba, und bei beiden stehen Veränderungen an. Das Limba ist derzeit zu und wird sachte auf Vordermann gebracht. Am Samstag wird wieder geöffnet und dann steht der Gastronom Mario Puggioni hinterm Tresen. Doch wo ist Bernhard Zipfel – der Mann mit dem markanten Rauschebart ist gewissermaßen Mister Limba – und seit Jahrzehnten nicht nur Kneipier, sondern auch Kummerkasten und Ratgeber vieler seiner Gäste? Sein Arbeitsverhältnis sei aufgelöst worden, heißt es in den sozialen Netzwerken und damit gehen die Wogen hoch. Mit emotionalen Kommentaren wie „Mein Herz ist gebrochen“ oder "Was für eine bittere Enttäuschung“ machen sich gerade jugendliche Gäste Luft. Zipfel selbst ist abgetaucht – er reagiert nicht auf Facebook-Nachrichten und in seiner Wohnung oberhalb der Kneipe ist er auch nicht anzutreffen.

So richtig raus mit der Sprache möchte auch nicht Franz Hochreiner, der verantwortliche Limba-Gesellschafter. Hochreiner, früher Lehrer am Hoptbühl, lebt jetzt in Bayern. Er spricht auf Anfrage „von Betriebsinterna, die ich nicht preisgeben darf“. Allerdings wehrt er sich gegen die Vorwürfe, er habe Zipfel vor die Tür gesetzt. Dazu könne er derzeit nichts sagen und er wisse nicht, wie es sich entwickle. Für ihn sei wichtig, dass der Betrieb weitergehe und das Limba erhalten bleibe. Das sei dann ab Samstag der Fall – derzeit stünden einige Schönheitsreparaturen an. Von einer Sanierung möchte Hochreiner nicht sprechen, auch wenn vor dem Limba ein Container steht. Das so typische Ambiente der Kneipe bleibe erhalten.

Auch einige Meter weiter im Schlössle, ebenfalls ein beliebter Treffpunkt für junge und ältere Kneipengänger, ändert sich einiges. Aufgrund "dramatischer Ereignisse müssen wir unsere Öffnungszeiten bis auf Weiteres einschränken“, teilt das beliebte Wirte-Ehepaar Manu und Toni Toth mit: Nur Freitag und Samstag hat das Schlössle ab 18 Uhr geöffnet, die übrigen Tage sind zu. Auf Anfragen räumt Toni Toth ein, dass er erkrankt sei und er seine gesamte Energie darauf richte, wieder gesund zu werden. Der Wirt ist derzeit auch nicht im Schlössle aktiv. An der Fastnachtswoche hat das Schlössle ganz geschlossen, der Aufwand für den Umbau des Innenraums sei ihm zu hoch, daher feiere seine Mannschaft im Vorfeld schon etwas Fastnacht. Möglicherweise wird er im Februar wieder aktiver werden, bis dahin setzt er voll auf seine "tolle Truppe".