vor 2 Stunden Jens Fröhlich VS-Villingen Aufregung in Villingen durch Fehlalarm: Wie die neue TK Maxx Filiale in nur drei Minuten geräumt wurde

Zum Glück war es nur ein Fehlalarm. Die Feuerwehr rückte am Montagmittag umsonst zur neuen TK Maxx Filiale in VS-Villingen aus. Die gute Nachricht im Hinblick auf einen möglichen Ernstfall: Das Kaufhaus war ab dem Alarm in nur drei Minuten menschenleer. Wir schildern Ihnen, wie die Räumung und der Feuerwehreinsatz abliefen.