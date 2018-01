Villingen-Schwenningen Aufregung in Marbach: 180 Telefone gestört

Die Arbeiten in Villingen-Schwenningen sollen bis zum 2. Februar beendet sein. Derzeit ist kein Zusammenhang mit dem Kreiselbau bekannt

Aufregung im kleinen Stadtbezirk Marbach: Derzeit seien dort etwa 180 Kundenanschlüsse im Anschlussbereich Villingen Süd gestört, bestätigte auf Anfrage Lisa Machnig, Sprecherin der Telekom. Grund der Störung sei eindringende Feuchtigkeit in das Kabel. Die Fehlerortung und Instandsetzung gestalte sich schwierig, das Kabel sei beinah durchgehend von Rohren oder Stromkabeln überdeckt. Eine provisorische Entstörung sei leider nicht möglich, voraussichtlich müsse das Kabel auf 40 Meter ausgewechselt werden. Die Techniker arbeiten mit Hochdruck an der Entstörung. Die Telekom gehe davon aus, dass die Störung zum 2. Februar mittags behoben sein wird, und bittet um Verständnis. Besondere Irritationen löst in dem Stadtbezirk allerdings der Umstand aus, dass die Techniker direkt am neu gebauten ersten Kreisel an der Linde den Bürgersteig aufreißen müssen. Betroffene Marbacher vermuten bereits, dass die Telefonstörung eine Spätfolge nicht sachgemäß ausgeführter Bauarbeiten am Kreisel sein könnte. Solch ein Zusammenhang sei nicht bekannt, erklärt die Telekom-Sprecherin allerdings auf Nachfrage. Eine Anfrage bei der Stadtverwaltung blieb gestern unbeantwortet, die Sprecherin verwies auf die Telekom. Der Neubau der zwei Kreisel hatte in der Vergangenheit bereits zu Turbulenzen geführt: Zunächst war die Verbindung lange gesperrt, dann schlitzten sich Autofahrer im Dezember an scharfkantigen Bordsteinen im Bereich des zweiten Kreisels die Reifen auf.