VS-Villingen Auf den Spuren der Keltenfürstin

Am Riettor baut das Franziskanermuseums eine Sonderausstellung in Containern auf. Interessierte lernen dort Keltenfürstin kennen

Villingen-Schwenningen (sku) Wer in den vergangenen Tagen am Riettor gewesen ist, der wird die beiden Fremdkörper auf dem Platz vor der Volksbank bemerkt haben. Die Container gehören zu einer Sonderausstellung des Landesamtes für Denkmalpflege und verbergen Kunstwerke längst vergessener Zeiten. In Kooperation mit dem Franziskanermuseum Villingen-Schwenningen wird die Geschichte der Kelten gezeigt. Ab Sonntag, 13. Mai, können alle die Armreifen, Stirnpanzer und viele andere Grabbeilagen einer Keltenfürstin bestaunen.

Sie wurde vor acht Jahren in der Nähe der Heuneburg entdeckt und war eine Zeitgenossin des Fürsten vom Magdalenenberg bei Villingen-Schwenningen. Mit den Überresten der Keltenfürstin fanden Archäologen Schmuck aus Bernstein, Gold und Bronze.

Der Schweizer Experimental-Archäologe Markus Binggeli fertigte von diesen Objekten mittels Fotos und Zeichnungen Nachbildungen an. "Er hat das Handwerk nie beruflich gelernt und hat sich alles selbst angeeignet", sagte die Leiterin der archäologischen Restaurierung des Landesamts für Denkmalpflege Nicole Ebinger-Riest. Sein Wissen gebe er mittlerweile an der Universität Bern an Studenten weiter. "Wir finden es schade, dass wir auf Kosten der Sicherheit die echten Objekte nicht zeigen können. Man erkennt aber eigentlich keinen Unterschied", sagte Ebinger-Riest im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Besucher können die Originale auf einem Bildschirm bestaunen. Viele andere Stücke wurden mit moderner Technik in einem 3D-Drucker nachgebildet.

"Wir wollen die Menschen, die sonst nur selten Museen besuchen mit dieser Sonderausstellung anlocken", erklärte Claudia Geiser vom Franziskanermuseum. In kurzen Videos bekommen Interessierte auf einem Bildschirm vor dem Container Eindrücke davon, was sie im Inneren erwartet. Auch die Wände der Container sind mit Informationen zur Ausstellung bestückt.