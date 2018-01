Villingen-Schwenningen Auerhahnlauf hofft auf weiße Pracht

Die beliebte Langlauf-Veranstaltung soll an diesem Sonntag starten, jetzt richten sich alle hoffnungsvollen Blicke gen Himmel und aufs Thermometer.

VS-Villingen – Der Skiclub Villingen will seine Benefizaktion "Zwei Stunden am Auerhahn – jede Runde zählt" auf der Neuhäusleloipe beim Gasthaus Auerhahn erneut am Sonntag, 21. Januar, starten. Ein wesentlicher Bestandteil für die Veranstaltung, die zum vierten Mal stattfindet und an der im vergangenen Jahr 160 Läufer teilnahmen, fehlt fünf Tage vorher allerdings: der Schnee. Um künftig nicht mehr einer solchen Zitterpartie ausgesetzt zu sein, planen die Organisatoren für die kommenden Jahre eine mögliche Ersatzveranstaltung in Form eines Crosslaufs.

Kommt er noch rechtzeitig oder kommt er nicht, der Schnee? Jochen Menath, Vorsitzender des Skiclubs, ist Anfang der Woche och entspannt. "Es riecht ganz klar nach Schnee", sagt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Laut Wettervorhersage werden am heutigen Mittwoch, spätestens Donnerstag Niederschläge erwartet, die in der Höhenlage des Langlaufgebiets als Schnee herunterkommen. "Das würde zeitlich noch reichen, um die Loipe zu spuren. Wir müssen alle die Daumen drücken und beten", sagt Menath. Man wolle sogar Sonderschichten einlegen, um die Strecke zu präparieren. Erst am morgigen Donnerstag soll definitiv entschieden werden, ob die Veranstaltung abgesagt werden muss.

Bereits in den vergangenen Jahren war das Ausrichten des Benefizlaufs immer wieder eine Zitterpartie. Oft kam der Schnee erst kurz vor knapp. Um bei den Organisatoren im Vorfeld "den Kribbel herauszunehmen", wie Menath sagt, sind inzwischen Überlegungen im Gange, eine Ersatzveranstaltung anzubieten: "Wir haben bereits Gespräche mit dem Forstamt geführt bezüglich eines Crosslaufs." Dazu soll eine entsprechende Route ausgearbeitet werden.

Für dieses Jahr hat der zeitliche Rahmen allerdings nicht mehr gereicht, um statt Lang- einen Crosslauf durch den Wald anzubieten. Sollte der Auerhahnlauf am Sonntag nicht stattfinden können, wird die Veranstaltung ersatzlos gestrichen, einen Nachholtermin gibt es nicht. Damit die Carl-Orff-Schule, die in diesem Jahr den Spendenerlös bekommen soll, deswegen nicht leer ausgeht, soll der Erlös des Sechs-Stunden-Mountainbikerennens, das am 1. Juli rund um den Breitbrunnen stattfindet, dann dem sonderpädagogischen Beratungszentrum Geistige Entwicklung zu Gute kommen.

Rund um den Lauf

Der Auerhahnlauf ist eine Veranstaltung für die ganze Familie, für Firmen und Vereine. Massenstart ist um 10 Uhr. Für jede 2,2 Kilometer langen Runde spendiert der Skiclub Villingen einen Euro. Hauptsponsor ist die Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau. Anmeldungen möglich bei Sportwart Thomas Huber per Mail: thomas.huber@scvillingen.de. Oder direkt am Veranstaltungstag vor Ort bis 9.30 Uhr, zuzüglich drei Euro Nachmeldegebühr.