Villingen-Schwenningen Auch in der Doppelstadt wächst der Ärger über die Bahn

Auch in der Doppelstadt wächst der Ärger über die Bahn

Der Ausbau des barrierefreien Bahnhofs in Villingen verschiebt sich um ein Jahr. Zusätzlicher Unmut wegen Bahnsteighöhe

Bereits die Vorbereitung für den Ausbau des barrierefreien Bahnhofs in Villingen entwickelt sich zu unendlichen Geschichte. Dabei ist vom Bau noch gar nicht die Rede. Die Stadt wird nun seit Jahren hingehalten, das ließ dem CDU-Mann Klaus Martin im Verwaltungs- und Kulturausschuss den Kragen platzen. Die Deutsche Bahn führe die Stadt "an der Nase herum", das sei unerträglich. Die Bahn habe den Gemeinderat sehr unter Druck gesetzt zu entscheiden. Doch was werde nun konkret unternommen?

Baubürgermeister Detlev Bührer informierte zum Stand der Dinge: Bei der Bahn sei für den Ausbau des Villinger Bahnhofs kein Angebot eingegangen. Nun müsse neu ausgeschrieben werden. Der vorgesehene Baustart im Frühjahr 2018 lasse sich nicht halten, er verschiebe sich voraussichtlich um ein Jahr. Zudem wolle die Bahn die Bahnsteige deutschlandweit einheitlich auf 76 Zentimeter erhöhen, für einen barrierefreien Zugang zum Ringzug sind in Villingen aber nur 55 Zentimeter notwendig. Die Verkehrsminister der Länder wollten sich mit der Bahn am 12. Januar eigentlich auf beide Standards, je nach der Situation vor Ort, einigen. "Von einer Einigung ist mir nichts bekannt", erklärte Oberbürgermeister Rupert Kubon. Er hält diese neue Hürde für "skandalös". Die ganze Barrierefreiheit nutze nichts, wenn man in den Zug runterspringen müsse.

Ein Konsens wurde tatsächlich nicht gefunden, wie eine Sprecherin des Verkehrsministeriums mitteilte: "Es wurden weitere Gespräche vereinbart. Wir sind optimistisch, zu tragfähigen Lösungen zu kommen", erklärte sie gestern auf Anfrage..