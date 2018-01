Villingen-Schwenningen Asterix und Obelix im Heringsdorf

Damen- und Männerballett begeistern Publikum. S'Päärle Villinger mit ihrem ersten Auftritt beim Heringsdörfler-Ball

VS-Villingen – Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus, ganz Villingen ist von den Römern besetzt, doch ein unbeugsames Dorf hört nicht auf, den Eindringlingen Widerstand zu leisten. Das Heringsdorf. Die Geschichte vom Druiden Miraculix, der von Obelix einen Hinkelstein auf dem Kopf bekam und dadurch das Rezept für den Zaubertrank vergessen hatte, ist der rote Faden beim Ball der Heringsdörfler, der rund 180 Besucher ins Fidelisheim gelockt hatte. Sie erlebten mit, wie alle Versuche scheiterten, die richtige Rezeptur zu finden. Barde Troubadix, unbeschreiblich falsch singend, musste schließlich das Gebräu testen: Mal verwandelte er sich in den Katzenrolli mit Narrorollen, dann in eine Warenbachhexe im Glonkihäs. Angesichts dieser Katastrophen riefen die Heringsdörfler Italien, Griechenland und Ägypten zu Hilfe.

Die Stimmung war ausgelassen-heiter im Fidelisheim, das Asterix-und-Obelix-Motto zündete bei den Besuchern. Die beiden Gallier führten durch das Programm und als das Damenballett die Bühne betrat, war die Stimmung auf dem Höhepunkt. Nach den Tänzen zu Griechischer Wein und Sirtaki durften die Tänzerinnen nicht ohne Zugabe von der Bühne. "So jung sollte man noch mal sein", war im Publikum zu hören. Zweifelsohne bebte das Fidelisheim, als das Männerballett die Bühne betrat und mit sanftem Hüftschwung einen orientalen Tanz darbot. Zwischenzeitlich war Miraculix im Publikum unterwegs, um Zaubertrank zu verteilen. "Was für die Rottweiler die Hängebrücke ist, ist für Kubonix die Seilbahn", so Miraculix in Richtung von Stadtrat Ernst Reiser. Er möge Kubonix doch den Zaubertrank gegen Wahnvorstellungen mitnehmen, so sein Auftrag.

Für Miraculix ging auch der letzte Versuch schief, den richtigen Zaubertrank zu brauen. Nach einem Schluck aus der Flasche wurde Troubadix geklont. Die Zwillingsbarden legten die Lyra beiseite und ersetzten sie durch Gitarren. "S'Päärle Villinger", alias Frank Thoma und Thomas Viebrans, stehen ab jetzt auf der Villinger Fasnetbühne. Die Bandbreite der Themen ihrer Lieder ist groß: Sie beschäftigen sich mit öffentlichen Toiletten, fragen, warum sie Seckel sind und singen über ihre Frauen. "Wir sind noch nicht bekannt, stehen aber in jeder Kneipe auf der Speisekarte" so Viebrans. Es war ein toller Abschluss eines unterhaltsamen Programms. Der Vorsitzende der Heringsdörfler, Frank Thoma, war mit dem Abend rundweg zufrieden.