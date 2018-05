Villingen-Schwenningen Architekt muss sich gegen Vorwürfe verteidigen

Mehrkosten am Deutenberg-Gymnasium von 2,4 Millionen Euro sorgen für Verdruss. Ausschuss stimmt aber am Ende zu

Unangenehme Frage und Vorhaltungen musste sich Matthias Hotz anhören, der für die Generalsanierung des Gymnasiums am Deutenberg verantwortliche Architekt aus Freiburg. Einige Stadträte ließen in der Sitzung des Technischen Ausschusses ihren Unmut über 2,4 Millionen Euro Mehrkosten freien Lauf. Allerdings: Bei der Abstimmung hat die breite Mehrheit dann doch zugestimmt, um nicht eine zügige Sanierung der Schule und eine termingereichte Rückkehr der Schüler zum Schuljahr 2019/20 zu gefährden.

Aufgestaut hatte sich der Unmut der Stadträte, weil die Ausgaben der Generalsanierung sowie eines neuen Anbaus vom Gemeinderat im April 2016 auf 25,8 Millionen Euro gedeckelt wurden. Inzwischen sind aber 2,4 Millionen Euro Mehrkosten aufgelaufen. Architekt Hotz erläuterte diese Zusatzkosten durch einige zusätzliche Maßnahmen, die als sinnvoll erachtete Investitionen dazugekommen sind, vor allem aber durch Unvorhergesehenes. Hauptsächlich machte er die Hochkonjunktur im Bausektor verantwortlich.

So ergab beispielsweise die Ausschreibung der Verglasung, der Entlackung und Neubeschichtung der Fensterrahmen statt der vom Architekten berechneten Kosten von 1,15 Millionen Euro tatsächlich 2,9 Millionen Euro als das günstigste Angebot. "Wir haben nachgewiesen, dass wir uns nicht verrechnet haben", betonte der Architekt. Die Ausschreibung konnte wegen "unangemessen hoher Preise" aufgehoben werden. Bei einer Neuausschreibung wurden die Arbeiten dann an zwei Betriebe zu einem Gesamtpreis von knapp zwei Millionen Euro vergeben werden. Das ist zwar deutlich günstiger als die erste Ausschreibung, aber immer noch weit über der Kostenberechnung des Architekten. Viele Handwerksbetriebe, so erläuterte Hotz, seien mit Aufträgen aus der freien Wirtschaft so gut eingedeckt, dass sie an den bürokratisch aufwändigen öffentlichen Aufträgen oft wenig Interesse zeigten und mit "Abwehrangeboten" , sprich überteuerten Preisen, reagierten.

Hotz relativierte diese Mehrkosten mit dem Hinweis, dass die Mehrkosten für die Sanierung des Hauptgebäudes bei 9,4 Prozent liegen. Hinzu kommt, dass aus verschiedenen Mitteln des Denkmalschutzes fast vier Millionen Euro Zuschüsse fließen, sodass die Nettobelastung für die Stadt bei rund 24 Millionen Euro verbleibe. Hotz relativierte auch die Kritik, dass durch den Denkmalschutz des Gebäudes die Wärmedämmung ungenügend sei. Das sanierte Gymnasium werde nur noch 35 Prozent Energie des unsanierten Gebäudes verbrauchen. "Wir haben alles herausgeholt, dass das Gebäude nicht nur innen sondern auch energetisch eine tolle Schule wird", sagte Hotz.

Die meisten Stadträte akzeptierten diese Erläuterungen, doch vor allem aus den Reihen von CDU und Freien Wählern gab es harte Kritik. Dietmar Wildi (CDU) gab dem Architekten die Verantwortung für die Mehrkosten. Selbstverständlich gebe es eine "schwierige Marktlage", aber ein sanierungserfahrener Architekt wie Hotz hätte dies einkalkulieren müssen. Hotz widersprach dem vehement: "Das konnte ich 2014 nicht vorhersehen." Auch Ernst Reiser (Freie Wähler) vermutete einen Rechenfehler beim Architekten und erklärte, er werde gegen die Mehrkosten stimmen. Am Ende aber blieb es bei der einen Gegenstimme sowie drei Enthaltungen. Die Mehrheit war der Meinung, dass die Preissteigerungen bei der aktuellen Lage im Bausektor wohl kaum vermeidbar waren.