Villingen-Schwenningen Anlieger fordern: Die Raserei am Benediktinerring beenden

Nach den tödlichen Motorrad-Unfällen vom Wochenende in Villingen : Anlieger am Benediktinerring sprechen von regelmäßigen Rasereien und fordern Konsequenzen von der Stadt und der Polizei

Mit der Trauer und Bestürzung über den Tod zweier junger Motorradfahrer am Wochenende einher geht die Frage nach den Ursachen. Nur ein Zusammenfall tragischer Umstände? Einige Anlieger sehen das völlig anders: Auf diesem Streckenabschnitt des Benediktinerrings zwischen Einmündung Mönchweiler Straße und Theater am Ring werde gerast, mit Motorrädern und mit Autos. "Unsere Besorgnis der letzten Monate ist jetzt grässlich bestätigt worden", sagt etwa Klaus Meusel. Er spricht von einem "Todeswochenende auf der Raserstrecke" und fordert von der Stadt Taten. "Sonst ist es nur eine Frage der Zeit, bis wieder etwas passiert."

Klaus Meusel und seine Frau Patricia wohnen seit einem Jahr am Benediktinerring. Ihr Schlafzimmer liegt Richtung Straße, sie schlafen bei geöffnetem Fenster. Ihre Beobachtung: Vor allem an Wochenenden, von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag, wird auf dem Benediktinerring häufig gerast. Autos oder Motorräder starten an der Ampelanlage am Oberen Tor mit Vollgas und infernalischem Lärm und preschen auf die Kurve in Höhe der Abzweigung Waldstraße zu.

An den Wochenenden werden, bevorzugt zwischen 1 und 3 Uhr morgens, wenn die Ampeln ausgeschaltet sind, nach Beobachtung des Ehepaars auch gerne Rennen gefahren. Das seien oft zwei Autos, die sich auf den beiden Fahrstreifen ein Duell liefern. "Die verabreden sich. Die Aussage der Polizei, dass dies keine Rennstrecke sei, ist absolut nicht wahr", betont Patricia Meusel-Haas. Die beiden schrecklichen Unfälle hat das Ehepaar aus ihrer Wohnung mitbekommen. Beim Unfall am Sonntag, urteilt Klaus Meusel, war es Glück, dass nicht noch mehr passiert sei. Bei schönem Wetter waren noch viele Sparziergänger unterwegs, auch Familien mit Kinderwagen. Das Motorrad des Unglücksfahrers flog und rutschte eine längere Strecke über den Benediktinerring, bis es an einer Hauswand zum Liegen kam. "Wenn es schlecht gelaufen wäre, hätte die Maschine auch noch einen Kinderwagen treffen können." Nach Meinung der Anlieger wird es höchste Zeit, dass die Stadt überlegt, wie die Situation entschärft werden kann. Nur ein Schild aufstellen oder die Ampel nachts in Betrieb lassen, bringe nichts. Einzig sinnvolle Lösung ist ihrer Meinung nach ein Geschwindigkeits-Brecher, also eine bauliche Maßnahme, damit auf dem Innenring nicht auf 80 oder 100 Stundenkilometer hochbeschleunigt werden kann. "Sonst ist es nur eine Frage der Zeit, bis wieder was passiert", ist Ehepaar überzeugt.

Bestätigt werden diese Beobachtungen von Wolfgang Federer, Anwohner aus der Hafnergasse, der über sein Schlafzimmerfenster ebenfalls viel mitbekommt, was auf dem Benediktinerring los ist. Wenn die Ampel vor dem Oberen Tor nachts ausgeschaltet ist, beginne die Raserei durch die Kurven. Ist die Ampel im Betrieb, werde sie gerne als Startsignal für einen Rennstart genutzt. Einige Motorräder und Autos beschleunigen "richtig brutal hoch", berichtet er. Besonders schlimm sei es abends an den Wochenenden, manchmal auch nachts. "Mehr Kontrollen ist das einzige was hilft", meint Federer, "Schilder aufstellen bringt gar nichts."