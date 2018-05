Villingen-Schwenningen Anlieger der "Scheuer" wollen keinen Kompromiss

Nachbar betont: "Wir waren zuerst da". Anlieger stellen ihre Sicht der Dinge dar und fordern Einhalten der Nachtruhe. Vorwurf: Die Clubs seien nie gesprächsbereit gegenüber den Nachbarn gewesen

Viel ist gesprochen worden über die Lärmschutzproblematik in der Villinger "Scheuer" und den angekündigten Auszug des Folk-Clubs aus seinem angestammten Domizil. Jetzt sollen noch mal Kompromisslösungen mit den Anliegern gesucht werden. Doch was sagen die betroffenen Nachbarn dazu? Erstmals äußert sich mit Gerd Baier ein Anlieger öffentlich zu dem Vorgang. Nach all dem, was über Jahre vorgefallen sei, könne er sich einen Kompromiss nicht mehr vorstellen, erklärte der Anlieger im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Und er stellt fest: "Wir waren zuerst da."