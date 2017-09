Villingen-Schwenningen Anarchie in Villinger Fußgängerzone nervt Händler

Das Gespräch mit der Stadt soll eine Lösung bringen, doch die dürfte schwierig zu erreichen sein. Viele Interessen müssen berücksichtigt werden. Probleme gibt es nicht nur in der Bickenstraße.

In der Villinger Fußgängerzone geht es manchmal drunter und drüber: Immer öfters fahren private Fahrzeuge in die Straßen, dann wird geparkt, eingekauft, auf den Markt oder zum Arzt gegangen. Einige Händler in der Bickenstraße haben nun die Nase voll. Sie haben nach Informationen des SÜDKURIER einen Brief an die Stadt geschickt und hoffen auf Abhilfe. Die Sprecherin der Stadt Oxana Brunner bestätigte den Eingang des Schreibens und dass es demnächst mit den Händlern ein Treffen geben wird. Gemeinsam soll dann an einer Lösung des Problems gearbeitet werden. Doch Brunner sagt schon jetzt: „Es wird schwierig.“

Die Bickenstraßen-Händler möchten derzeit am liebsten gar nichts sagen. Es sind ja nicht so viele, aber die wollen lieber das Gespräch mit der Stadt abwarten. Hinter vorgehaltener Hand wird dann doch die Gemengelage deutlich: Man fühlt sich abgehängt, die Frequenz, wie die Einzelhändler so gern sagen, lässt deutlich nach und dann parken die Autos direkt vor den Schaufenstern. Das sei aber durchaus ein generelles Problem, erläutert Brunner. Denn Autos stehen den ganzen Tag über in der Stadt, oft bereits an den Markttagen Mittwoch und Samstag frühmorgens. Dann fahren Marktbesucher in aller Selbstverständlichkeit vor die Stadtkasse oder in die Rietstraße, um so bequemer zum Münsterplatz zu gelangen – was für Private eben auch schon vor 11 oder 8 Uhr verboten ist.

Die Stadt-Sheriffs verteilen, wenn sie auf Streife sind, Knöllchen. Doch permanent könnten sie nicht kontrollieren, macht Brunner deutlich, denn "wir haben zwei große Innenstädte mit diversen Problembereichen und können nicht überall sein." Oft sei die Arbeit des kommunalen Ordnungsdiensts schwierig, verdeutlicht die Sprecherin: wie umgehen mit dem Taxifahrer, der schnell einen Patienten zum Arzt in der Fußgängerzone bringen? Oder soll man einen Lieferanten aufhalten, der wegen einer Verspätung auch nach 11 Uhr noch Ware abgeben muss? Dass die Stadt da diplomatisch vorgehe, "kommt ja auch den Gewerbetreibenden zugute", betont sie. Ob es daher eine Lösung gebe, die alle gleichermaßen zufriedenstelle, sei eher unwahrscheinlich.

Beispiel Tuttlingen

Einen anderen Weg geht Tuttlingen, um zu verhindern, dass durch die Fußgängerzone durchgefahren wird. Aus diesem Grund wird an den Haupteingängen der Fußgängerzone künftig ein versenkbarer Poller – insgesamt sind es acht – stehen. In die Fußgängerzone ein- und ausfahren kann man dann nur noch zu den Lieferzeiten von 5 bis 10.30 und von 18 bis 20.30 Uhr. Sondergenehmigungen sind gegen Gebühr möglich. Über ein elektronisches System können die Poller individuell gesteuert werden, heißt es aus der Nachbarstadt.

Die Fußgängerzone

Lieferverkehr darf unter der Woche bis 11 Uhr in die Fußgängerzone einfahren (abends ab 19 Uhr), samstags nur bis acht Uhr. Das Radeln ist zwar freigegeben, aber was viele nicht wissen: Der Radler darf laut Straßenverkehrsordnung nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren und Fußgänger nicht gefährden.