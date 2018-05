Villingen-Schwenningen An vier Fahrzeugen Scheibenwischer umgebogen

Unbekannte Täter schlagen in Villingen-Schwenningen zu. Sinnlose Zerstörungen an Autos

Blinder Vandalismus: In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter vier in der Schwenninger Spittelstraße abgestellte Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Die Unbekannten bogen an den schräg gegenüber dem Park Am Vorderen See am Fahrbahnrand der Spittelstraße 37 bis 51 abgestellten Fahrzeugen Scheibenwischer um und rissen Kennzeichenhalterungen ab, heißt es in der Polizeimeldung. Hierbei wurden mehrere hundert Euro Sachschaden verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Schwenningen unter Telefon 07720 8500-0 entgegen.