Villingen-Schwenningen Alte Jungfere bitten dieses Jahr dreimal zum Ball

Dreimal stehen Sie in diesem Jahr auf der Bühne im Theater am Ring: zweimal für die Frauen und einmal für die Männer. Ein Blick hinter die Kulissen des Organisations-Teams.

Die schwerste Aufgabe haben Oberjungfer Margot Schaumann und Kiri Lauterbach in dieser Woche noch vor sich: Sie müssen die Ehrengäste platzieren. Wer mit wem? Und vor allem: wer nicht mit wem? Das sind die entscheidenden Fragen, die es jetzt noch zu klären gibt. Alles andere steht, knapp drei Wochen vor dem ersten Alte Jungfere-Obed am 7. Februar im Theater am Ring. Ein Blick hinter die Kulissen des Organisations-Teams.

Die Vorbereitungen: Zu viert oder fünft sitzen sie in den ersten Wochen der Vorbereitung meist um den kleinen Tisch bei Margot Schaumann im Arbeitszimmer und texten. "Manchmal ist es zäh, manchmal läuft es." Immer aber ist ein wenig Sekt dabei und die Prämisse: "Witzig sollte es sein." Zu siebt stemmen sie das Programm in diesem Jahr, nachdem der Neuzugang vom vergangenen Jahr, Ulrike Hermle, eine Babypause einlegt. Ein Motto gibt es bei ihren Bällen nicht. "Es ist abwechslungsreicher ohne", sagt Schaumann. Dafür gehört das Essen traditionell dazu – auch in diesem Jahr vom Gasthaus Hirschen in Überauchen geliefert.

Seit dem 8. Januar proben sie zweimal die Woche in einem Café im Seniorenheim Im Welvert. Der bisherige Trainingsraum in der Klosterringschule ist seit dem Brand nicht mehr zu zugänglich. Schaumann zuckt mit den Schultern. "Was würde besser zu uns Alte Jungfere passen, als ein Seniorenheim?" Welche Nummern es geben wird, das verraten sie nicht. Nur soviel: Ein, zwei Best-of-Nummern aus den vergangenen Jahren bringen sie, neu überarbeitet, noch mal auf die Bühne.