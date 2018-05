Villingen-Schwenningen Akte aus Villinger Anwaltskanzlei geklaut und Mitarbeiterin bedrängt

Ein Mann bedrohte einen Rechtsanwalt und verletzte eine Angestellte. Das brachte ihm jetzt sechs Monate auf Bewährung ein

Eine Straftat in einer Villinger Anwaltskanzlei hatte jetzt ein gerichtliches Nachspiel. Ein 54-jähriger Mann hat seine gerichtliche Akte gewaltsam gestohlen und auf seiner Flucht eine Rechtsanwaltsgehilfin verletzt. Zu diesem Entschluss kam das Villinger Schöffengericht am vergangenen Donnerstag. Die Frau litt lange unter den psychischen Folgen der Tat.

Der geschädigte Rechtsanwalt vertrat den Angeklagten in einem früheren Verfahren. Der Angeklagte sei laut eigener Aussage vor Gericht damals nicht nur mit der Arbeit seines Anwalts, sondern auch mit dem Urteil des Gerichts unzufrieden gewesen. Deshalb wollte er das Urteil überprüfen lassen und in Berufung gehen. Sein damaliger Rechtsanwalt lag daraufhin sein Mandat nieder, weil er eine Berufung für sinnlos erachtete.

Wegen der Berufungsfrist zeitlich unter Druck gesetzt, besuchte der Angeklagte die Kanzlei des Anwalts im Herbst 2017. Er forderte seine Gerichtsakte ein, um bei einem anderen Anwalt die Berufung einlegen zu können. Die geschädigte Rechtsanwaltsgehilfin wollte dem Angeklagten die Akte jedoch nicht ohne Weiteres übergeben. Sie fragte ihn, was er mit der Akte vorhabe und welche Fragen er an den Fall hätte. Nach kurzem Gerangel entriss der Angeklagte der Frau die Akte und wollte die Kanzlei verlassen. Beim Versuch den Mann aufzuhalten, wurde die Frau gegen eine Wand gedrängt und erlitt leichte Schürfwunden am Oberarm. Der Angeklagte verließ daraufhin das Gebäude. Als der Rechtsanwalt auf die Situation aufmerksam wurde, versuchte er, den Straftäter aufzuhalten, und stürmte hinterher. Vor dem Gebäude drohte der Angeklagten dem Anwalt mit erhobener Faust. Daraufhin ließ der Anwalt den Mann laufen und erhob Anzeige bei der Polizei.

Die Rechtsanwaltsgehilfin litt lange unter den Folgen der Tat. "Körperlich war das nicht dramatisch, aber psychisch", erklärte sie vor Gericht. Wenn sie morgens oder abends allein in der Kanzlei gewesen ist, sperrte sie sich nach eigener Aussage lange Zeit ein, weil sie Angst hatte, dass ihr etwas Ähnliches wieder passiert.

"Mein Mandant dachte, dass er Anspruch auf die Akte hatte", sagte sein Verteidiger im Gerichtssaal. Nachdem der damalige Anwalt sein Mandat niedergelegt hatte, befürchtete der Angeklagte, dass er keine Berufung mehr einlegen könne und sei deshalb unter Druck gewesen. Der Verteidiger plädierte darauf, den Angeklagten nur wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verurteilen.

Der zuständiger Richter Christian Bäumler sah das jedoch anders. "Der Glaube, dass man recht hat, reicht nicht aus, einer anderen Person etwas gewaltvoll zu stehlen", sagte der Richter. Der Angeklagte wurde wegen räuberischem Diebstahl zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.