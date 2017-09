Villingen-Schwenningen AfD: Wahlveranstaltung mit Jubel für Weidel und Demonstranten-Hieb für Polizist

Die AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel wird in der Tonhalle am Sonntagabend von über 450 Gästen gefeiert. Vor der Halle gibt es Liebe und Hiebe.

Zum Gastspiel der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel gab es Sonntagabend Liebe und Hiebe. Rund 70 Gegendemonstranten traten an der Tonhalle unter dem Motto Liebe statt Hass gegen die AfD an. Etwa ebenso viele Polizisten bewachten die Szenerie. Kurz vor 19 Uhr kam es zum Gemenge. Ein Demonstrant wurde von fünf Polizisten zu Boden gerungen, er habe, so sagt später Polizeisprecher Harri Frank, „mit dem Stab seines Transparents einen unserer Beamten geschlagen“. Nicola Schurr vom Bündnis „VS ist bunt“ weist diese Darstellung zurück: „Der Mann ist friedlich und aus der Gegend hier, er wurde von Polizisten zurückgedrängt und fiel hin.“

Die einem Ringkampf ähnliche Szene war nur ein Teil des Vorspiels an der Tonhalle. Weil Demonstranten mit ihren Plakaten und einer kleinen Menschenkette einen von zwei Zugängen zum Hallenportal verschanzt hatten, beschwerten sich die AfD-Ordner vehement bei der Polizei. Nicola Schurr: „Wir wollten ja mit unserer Kundgebung auf den alten Tonhallenplatz gegenüber, dies wurde uns aber verwehrt. Dass es bei den Absperrungen um die Halle zu solchen Szenen kommt, ist ja auch klar“.

In der Tonhalle spricht zunächst der Direktkandidat der Alternative für Deutschland, Joachim Senger. Es spottet unter dem Gelächter der Gäste über die „Altparteien“ CDU und FDP. Diese hätten aus den Wahlprogrammen der AfD abgeschrieben, unterstellt er. Und fügt hinzu: „Jetzt sollen laut CDU Flüchtlinge Asylanträge schon in den Herkunftsländern stellen, man kann sich nur wundern“, sagt er ganz trocken.

Alice Weidel spricht 55 Minuten lang. Etwa zehn davon wendet sie zur Rechtfertigung ihrer Person auf. Den Vorwurf einer schwarz bezahlten Putzhilfe bei sich und ihrer Lebensgefährtin kommentiert sie so: Die Zeitung, die dies aufgeworfen habe, hätte ihre Stellungnahme abwarten sollen. Hauptsächlich geißelt sie das Vorgehen der Europäischen Zentralbank. Die Nullzinspolitik „verhindert die Vermögensbildung der nachfolgenden Generationen“, sagt sie. Dass die Zinsen historisch niedrig sind aufgrund der ebenfalls historisch abgesunkenen Inflation, erwähnt sie mit keinem Wort. Auch nicht, dass Zinsen als Inflationsausgleich berechnet werden. Stattdessen höhnt sie über das „verschuldete Bankensystem“ und beschimpft die Medien, „die in meinem Privatleben recherchieren“. Dass die AfD in den Bundestag komme, sei „sicher“, so Weidel eine Woche vor dem Wahlgang. „Die Besserwisserei“ der Eliten habe dies begünstigt.