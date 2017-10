Villingen-Schwenningen Adieu für einen stets beschwingten Musikus

Fritz Ewald stirbt im Alter von 78 Jahren. Er ist Mister VS swingt und wird das bleiben. Ein Nachruf.

Fritz Ewald ist tot. Der Mentor, Macher und Motor des Jazzfestivals VS swingt starb jetzt im Alter von 78 Jahren. Wie seine Familie am Freitag bekanntgab, datiert sein Todestag auf den 3. Oktober.

Fritz Ewald war immer ein bisschen der sture Schwenninger – und doch ganz weich und sanft, wenn es um seine Passion ging. Er differenzierte stets akzentuiert zwischen Jatz und Jazz. Zu seinen Ehren wird es diesen Mittwoch, 11. Oktober, 13 Uhr, eine Gedenkfeier in der Schwenninger Pauluskirche geben. Es spielt das Joe Wulf-Sextett.

Kleinmaischeid heißt der Ort, an dem Fritz Ewald nachts, auf einer Deutschlandreise jetzt eingeschlafen ist. Mit seiner Frau bereiste er zuvor die Region am Lago Maggiore. Gisela Ewald sagte, er habe dort in der Sonne sitzend zu ihr gesagt: Mir geht es so gut wie lange nicht. Der Verstorbene hinterlässt seinen im internationalen Hotelgewerbe tätigen Sohn Philipp.

Es war nicht leicht für ihn, mit ansehen zu müssen, wie sein großartiges Kulturwerk einen leisen aber nie stillen Tod starb. Jetzt ist es dennoch ruhig geworden um den Jazz, das Festival und all die rauschenden Nächte. Vermisst das jemand? Gerry Mulligan im Theater am Ring. BB-King auf der Villinger Bühne. Michael Petrucciani im Franziskaner. McCoy Tyner, Joe Henderson, Manhattan Transfer. Weltstars. Im Schwarzwald. Dank ihm und seinen vielfältigen Verbindungen.

Das Festival war sein Baby. Er konnte fuchsig werden ohne Ende, wenn etwas gegen sein großes Ding angezettelt wurde. 2010 schmiss er auf offener Bühne seinen Job hin, er fauchte, damals in der Tonhalle, seine Gäste förmlich an. Mangelndes Qualitätsbewusstsein warf er dem Auditorium vor, gemeint waren aber jene, die gar nicht da waren. Irritationen, Empörungen, Debatten über Wochen, die sich wieder beruhigten.

2016 war die Stadt bemüht, ihm einen harmonischen Abend zu bereiten. Oberbürgermeister Rupert Kubon würdigte: „Wie viel Herzblut Sie gegeben haben, können wir kaum erahnen, aber wir können Ihnen von Herzen danken.“

Es war der US-Soldatensender AFN, der den Schwenninger mit der Musik der Freiheit infiziert hatte. Jazz war der Sound und Swing war einer seiner Bewegungen. Die Musik, welche Petticoats wirbeln und Herzen fliegen ließ – das alles im aufstrebenden Deutschland, nach vielen Jahren des Darbens und vielfach auch des bittersten Hungerns in der direkten Nachkriegszeit.

Christel Pache, Tochter eines Schwenninger Pfarrers, habe einmal etwas für junge Leute losmachen wollen, erzählte Fritz Ewald gerne. Man saß zusammen und Ewald erinnerte sich, wie er sein Notizbuch aufklappte und Fritz Rau angerufen habe. Der Marktführer der Konzertveranstalter habe sich nicht lange bitten lassen, Fritz half Fritz. Erste Bluesbands traten am Schwenninger Gymnasium auf, später zogen diese Abende um ins Capitol. Bei OB Gerhard Gebauer fand Fritz Ewald offene Ohren. Sein Wunsch, ein Jazzfestival aufzubauen, wurde erfüllt.

So hat er 1976 die Idee eines Jazzfestivals unter dem Namen VS swingt vorgestellt. Ein Jahr später debütierte die Veranstaltung im Theater am Ring. Ewald buchte seine Künstler direkt und nutzte dabei seine langjährigen Kontakte in die Szene. 14 Jahre lang zeichnete der frühere Saba-Werbeleiter allein verantwortlich für das VS-Festival. Die Veranstaltungsreihe profitierte stets von der Terminierung: Es lag traditionell zwischen den Festivals in Istanbul, Rotterdam, Nancy, Montreux und Perugia. Damit konnten immer wieder arrivierte Stars wie Manhattan Transfer (1998), Nigel Kennedy (2006) oder Wynton Marsalis (2000) in den Schwarzwald kommen. 1977 ging es los. Mit den Chicago Jazz Giants. Ein Abend steht bis heute ein wenig über fast allem anderen: Lionel Hampton, größter Musiker aller Zeiten am Vibraphon, rollte 1977 seinen Klangteppich aus. Wer seinerzeit dabei war, der galt für alle Zeiten als unwiderruflich geimpft.

Jazz in Villingen, das war ein stets vier- bis fünftägiges Ereignis. Mit wirklich rauschenden Nächten. Nach dem Konzert wurde einfach munter weitergespielt, meist im kleinen Saal vom Theater am Ring. Diese Night Sessions wurden legendär. Fritz Ewald schaffte hier den Spagat zwischen etwas Organisation und viel Freilauf für die Musiker. Geheimnisvolle Limousinenfahrten für die Musiker und ihre Entourage vom Zürcher Flughafen nach Villingen waren Teil dieser Legende. Macken der Künstler, nur schwarze Handtücher bitte, wurden Stadtgespräch. Manchmal war auch alles ganz einfach. Beim Abend mit Till Brönner, dann schon in der Neuen Tonhalle, kam dieser 2014 plötzlich hereinspaziert, blieb unerkannt und löffelte zufrieden eine Suppe im Foyer.

Fritz Ewald war nicht nur Fan, sondern selbst auch Musiker und Schlagzeuger der Schwenninger Millway Slickers. Der bis zuletzt in Niedereschach mit seiner Frau Gisela lebende Betreiber einer Werbeagentur ließ nichts unversucht, um das Festival zeitgemäß zu trimmen. Ein Konzert im Münster, eines auf der Schwenninger Landesgartenschau, der Umzug in die Tonhalle, die Rückkehr an die ursprüngliche Spielstätte Theater am Ring – vieles war ein Kraftakt. Fritz Ewald gab alles, fühlte sich oft missverstanden. Heute liegt das Festival auf Eis, es liegt an der Stadt, was daraus wird.

Lisa Boulton, Ehrenvorsitzende des Villinger Jazzclubs, sagte einmal über Fritz Ewald: „Ohne ihn hätte es nicht funktioniert.“ Das sieht auch Doris Papst aus St. Georgen so: Sie wünschte sich 2016 nichts weniger als das Bundesverdienstkreuz für Fritz Ewald.

Der Zelebrator ist nun gegangen. Er und VS swingt bleiben in bester Erinnerung.

Danke für die Musik, lieber Fritz.