Villingen-Schwenningen Ab Donnerstag geht es im Städtle rund

Die Fasnetsaison startet in ihre heiße Phase: Heute haben die kleinen Narren das Sagen. Meteorologe rät zu warmer Kleidung am Donnerstag

Ab dem "Schmotzige Dunnschtig" ist offiziell Fasnet im Städtle: Die Rollen sind geschüttelt, das Häs ist abgestaubt und der Narro-Marsch klingt dem ein oder anderen bereits in den Ohren: Ein Überblick über das, was in den kommenden Stunden im Städtle passiert und wo vor, während und nach dem Kinderumzug die Post abgeht.