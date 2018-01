Villingen-Schwenningen Ärger um Eichen auf dem Marktplatz: Jetzt wird sogar eine Umpflanzung vorgeschlagen

Immer noch Ärger um die neuen Bäumen auf dem Marktplatz. Aktuell debattiert in Villingen-Schwenningen sogar ein Ausschuss des Gemeinderats hinter verschlossenen Türen

Die Neupflanzung dreier Bäume am Schwenninger Marktplatz lässt die Kommunalpolitik nicht zur Ruhe kommen. Jetzt muss über die Angelegenheit bereits hinter verschlossenen Türen diskutiert werden, obgleich gerade dieses Thema die Öffentlichkeit interessiert. So kam es im nichtöffentlichen Teil des Technischen Ausschusses zu einer Debatte. Dabei wurde der Planer kritisiert, er habe den falschen Platz für die Eichen ausgesucht, soll moniert worden sein. Vorgeschlagen wurde auch, die Bäume später in die Mitte des Marktplatzes umzupflanzen, heißt es aus gut unterrichteten Quellen. Das sei noch etwa zwei Jahre lang möglich. Die Eichen stehen deswegen in der Kritik, weil sie zu ausladend und zu hoch seien, ärgern sich die Nutzer eines anliegenden Gebäudes. Allerdings plant die Stadt derzeit keine Umpflanzung, wie die Sprecherin der Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilte. Das gehe auch gar nicht, da der Marktplatz bis 2020 saniert werde. In diesem Sommer werde nun geprüft, wie groß der Laubanfall ist. Schon zugesagt hat die Stadt, die Bäume zurückschneiden zu lassen. Eine Änderung der Konzeption kann nur erreicht werden, wenn der Gemeinderat einem neuen Antrag zustimmt.