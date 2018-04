VS-Villingen 83-Jährige lässt Teelicht in Wohnung brennen: Aufmerksame Nachbarn verhindern Schlimmeres

Ein vergessenes Teelicht hat am Sonntagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in der Wöschhalde ausgelöst.

Eine 83-jährige Hausbewohnerin hat am Sonntagnachmittag beim Verlassen ihrer Wohnung in der Wöschhalde ein brennendes Teelicht vergessen. In der Folge schmorte, laut Polizeiangaben, der Becher des Teelichtes und kokelte eine Tischdecke an. Durch die starke Rauchentwicklung löste der installierte Rauchmelder aus. Zwei aufmerksame Nachbarn hörten den Warnton und setzten einen Notruf ab.

Die verständigten Wehrleute der Feuerwehr Villingen drangen über ein Fenster in die Wohnung ein. Die komplett verrauchten Zimmer mussten kräftig gelüftete werden. Der entstandene Schaden ist gering.