Villingen 60 Kilo Rehgulasch für Schwenninger Vesperkirche

Städtisches Forstamt überreicht Spende an die evangelische Kirche

Villingen-Schwenningen – Rehgulasch aus dem heimischen Forst dürfen sich die Gäste der Schwenninger Vesperkirche am Samstag, 27. Januar, schmecken lassen. Das städtische Forstamt konnte dank des diesjährigen Jagderfolgs dem Team der Vesperkirche 60 Kilogramm Rehgulasch übergeben. „Wir freuen uns, wenn wir auch in diesem Jahr der Vesperkirche damit helfen können, denn dieses Angebot ist für viele Bürgerinnen und Bürger eine wichtige Institution“, so der Erste Bürgermeisters Detlev Bührer zu Pfarrer Andreas Güntter von der evangelischen Kirchengemeinde. Und auch der Pfarrer ist von dieser zuverlässigen Unterstützung durch die Stadt begeistert: „Wir sind dankbar für diese Spende und auch für die allgemeine Unterstützung der Stadt, die uns in vielen anderen Bereichen unkompliziert behilflich ist.“

Den Gutschein für das köstliche Rehgulasch haben der Bürgermeister und der stellvertretende Forstamtsleiter Roland Brauner bereits symbolisch an die Vesperkirche übergeben. Noch bis zum 18. Februar hat die Kirche ihre Türen geöffnet und bietet Bedürftigen ein warmes Essen für einen Euro an. Wer mehr geben möchte, hilft der Vesperkirche dabei, dieses Angebot überhaupt auf die Beine stellen zu können. Ungefähr 250 bis 300 Essen werden in der Schwenninger Kirche am Tag verteilt. Neben Oberbürgermeister Rupert Kubon haben in der Vergangenheit schon viele städtische Mitarbeiter der Vesperkirche durch Mitarbeit und Spenden geholfen.