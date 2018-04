Villingen-Schwenningen 57-jähriger Mann nachts überfallen und ausgeraubt

Die Polizei sucht Zeugen eines nächtlichen Raubüberfalls auf der Fußgängerbrücke bei der Sebastian-Kneipp-Straße in Villingen.

Am späten Donnerstagabend, so berichtet die Polizei ist auf der Fußgängerbrücke, die über die Sebastian-Kneipp-Straße und die Bahnlinie führt, ein 57-jähriger Mann überfallen und ausgeraubt worden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge bekam der 57-Jährige gegen 22.15 Uhr auf der Brücke unvermittelt einen Schlag gegen den Kopf. Gleich darauf zog ihm jemand seinen Geldbeutel aus der Hosentasche. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern noch an.

Ein Passant fand den verletzten Mann auf der Fußgängerbrücke und ging mit ihm zur Polizei. Als der Zeuge am Liegeort des Verletzten ankam, sah er zwei Männer mit orangen Warnwesten in Richtung Karlsruher Straße wegrennen. Den beiden folgte ein Radfahrer. Dieser Radfahrer könnte für die Kriminalpolizei Villingen als Zeuge von besonderer Bedeutung sein. Er wird gebeten, sich umgehend zu melden (Telefon 07721 610 0). Sollte es weitere Zeugen geben, ergeht auch an diese die Bitte, mit der Kripo Villingen Verbindung aufzunehmen.