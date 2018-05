VS-Villingen 400 Schnäppchenjäger stürmen neue TK Maxx Filiale in VS-Villingen bei der Eröffnung

Die Baustellen-Zeit ist vorbei. In das ehemalige K&L-Ruppert-Gebäude am Latschariplatz ist wieder Leben eingekehrt. TK Maxx eröffnet hier am Mittwoch seine Villinger Filiale. 400 Neugierige machen sich bei der Eröffnung auf Schnäppchenjagd. Mit Bildern und Video!

Um kurz nach 9.30 Uhr durchschnitt TK Maxx Filialleiterin Daniela Thiel das rote Band. Rund 400 Kunden warteten bereits vor der noch verschlossenen Türe und drängten sich im Anschluss in das neue Geschäft im Herzen der Villinger Innenstadt.

Die Mitarbeiter standen den ersten Kunden Spalier, jubelten und feuerten diese und sich selbst mit "Villingen, Villingen, Villingen"-Rufen an. Insgesamt hat das Unternehmen in Villingen-Schwenningen rund 45 neue Stellen in verschiedenen Positionen des Verkaufs geschaffen.

TK Maxx bietet seine Waren in Villingen auf drei Einkaufsebenen und rund 2.200 Quadratmeter Verkaufsfläche an. Das Sortiment umfasst neben Damen-, Herren- und Kindermode zum Beispiel auch Schuhe, Brillen, Pflegeprodukte, Deko- und Haushaltsartikel, Delikatessen, Koffer oder Spielzeug für Kinder.

Kunden sollen auf Schatzsuche gehen

Eigenen Angaben zufolge werden Produkte von Top Marken und Designer Labels bis zu 60 Prozent günstiger als die vom Hersteller empfohlenen Preise verkauft. Dafür gibt es keine Garantie, dass Waren zum Beispiel in allen Größen, zu jeder Zeit und in allen Filialen verfügbar sind. "Was weg ist, ist weg" beschreibt ein Werbeslogan des Unternehmens das Konzept.

Gefahr für Villinger Einzelhändler?

Weil TK Maxx mit seinem Sortiment viele Sparten abdeckt und mit günstigen Preisen aufwartet, könnte die Eröffnung auch eine Gefahr für einige Einzelhändler der Innenstadt werden. Breits im Vorfeld gab es kritische Stimmen (wir berichteten). Beate Behrens, Geschäftsführerin der Wirtschaft und Tourismus GmbH der Stadt Villingen-Schwenningen, sieht in TK Maxx jedoch eher eine Ergänzung des bestehenden Angebots. Bei der Eröffnung sagte sie gegenüber dem SÜDKURIER, dass TK Maxx als "Frequenzbringer" die Innenstadt beleben könne. Sie unterscheidet zudem zwischen Erlebniseinkauf und Zieleinkauf.

Die Villinger Filiale ist das 124. Ladengeschäft in Deutschland. Seit Oktober 2007 ist TK Maxx auf dem deutschen Markt vertreten. Das Unternehmen gehört zu TJX Europe, welches ein selbstständiger Unternehmensbereich von TJX Companies Inc. aus den USA ist. TK Maxx Filialen gibt es in Großbritannien, Irland, Deutschland, Polen, Österreich und in den Niederlanden.

Zahlreiche Fotos von der Villinger Filiale sowie Bilder von der Eröffnung können Sie sich in unserer Bildergalerie anschauen:

Vor enigen Tagen konnte der SÜDKURIER auf das Dach der TK Maxx Baustelle steigen und den Bauarbeitern bei der Installation der riesigen Klimageräte über die Schultern schauen, die mit einem riesigen Kran nach oben gehievt wurden. Die herrliche Aussicht auf die Villinger Innenstadt gab es gratis dazu.

Geschichte

Bis 1968 stand an der Ecke Niedere-/Bickenstraße das Hotel Blume Post. Der Prachtbau wurde abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. 1970 zog das Kaufhaus Bilka ein, das 1989 wegen mangelnder Rentabilität schließen musste. Später quartierte sich Woolworth ein, 1998 übernahm K&L Ruppert die Immobilie. Am 9. Mai 2018 eröffnete die TK Maxx Filiale.