Villingen-Schwenningen 30 Jahre Städtepartnerschaft mit Savona: Wie Villingen-Schwenningen in Italien Freunde fand

Die Städtepartnerschaft zwischen Villingen-Schwenningen und der italienischen Küstenstadt Savona besteht seit 30 Jahren. Am Wochenende ist eine Delegation aus Savona in VS zu Gast. Gunter Steidinger hat die Partnerschaft damals initiiert. Die Geschichte vom Beginn einer Freundschaft.

Für Gunter Steidinger war es Liebe auf den zweiten Blick. Als er 1983 das erste Mal nach Savona kommt, will er eigentlich gleich wieder weg. Kohlekraftwerke statt pittoreske Häuserzeilen prägen die Silhouette der Stadt von der Landstraße aus. Die Küstenstadt, die rund 50 Kilometer südlich von Genua liegt, und künftig als Partnerstadt Villingen-Schwenningens fungieren sollte, hatten sie sich irgendwie anders vorgestellt.

Steidinger war damals und ist bis heute Vorsitzender der Deutsch-Italienischen-Gesellschaft in VS. Kurz nach deren Gründung brauchten sie eine Partnerstadt in Italien, um die Satzung zu erfüllen. Es musste eine Stadt sein, in die man über das Wochenende fahren kann, die so groß ist wie Villingen-Schwenningen, am Meer liegt, aber kein Badeort ist und die kulturell etwas zu bieten hat. Sie schauen auf der Landkarte nach. Von den meisten Städten, die sie anschreiben, kommt keine Antwort. Zweiter Versuch. Dieses mal nehmen sie die fünf größten Städte Norditaliens. Savona antwortet als erste. Mit einem Freund setzt Steidinger sich 1983 ins Auto. Fahrtrichtung Süden.

Sie beschließen, beim Anblick der Stadt gar nicht erst weiter zu fahren, nehmen sich ein Hotel an der Landstraße und wollen am nächsten Morgen zurückfahren. Sie müssen vor dem Heimweg tanken, an der anderen Zapfsäule hält ein Wagen: Kennzeichen SV. "Das war wie ein Zeichen", sagt Steidinger. "Wir haben VS, Savona SV." Sie setzten sich wieder ins Auto und geben Gas. Fahrtrichtung Süden. Als Steidinger die Stadt das erste Mal wirklich sieht, mit der Promenade, dem Hafen, der malerischen Innenstadt, weiß er: "Das wird meine zweite Heimat." In den nächsten zehn Jahren wird er einmal im Monat hinfahren.

Steidinger ist jetzt 73 Jahre alt, arbeitet noch als selbstständiger Unternehmensberater. Inzwischen spricht er perfekt italienisch: "Ich habe es auf der Straße gelernt, bei den ganzen Veranstaltungen". 30 Jahre amicizia (Freundschaft auf italienisch) bedeutet auch 30 Jahre Zahlen, Daten, Namen: Savona-Wochen in VS, VS-Wochen in Savona, Delegationsbesuche, Schüleraustausche, Ausstellungen und Vorträge, die offizielle Unterschrift unter die Partnerschafts-Urkunde 1988 – Steidinger kann alles abrufen, wie einen Film.

Auch die weniger schönen Episoden von 2000 bis 2014. Da herrschte Stillstand. Der damalige Bürgermeister in Savona hatte die Partnerschaft auf Eis gelegt. 2014 organisieren die DIG-Mitglieder dann wieder eine kleine Savona-Woche in VS, es gibt Informationen zu Savona und ligurische Spezialitäten. Als 2016 Ilaria Caprioglio zur neuen Bürgermeisterin von Savona gewählt wird, nimmt die Partnerschaft auch auf der anderen Seite wieder etwas Fahrt auf. Im April 2017 kommt erstmals wieder eine Delegation nach VS.

Am Freitag kommt eine weitere. Sieben Gäste aus Savona werden anreisen. Vier Erwachsene und drei Kinder – Bürgermeisterin Ilaria Caprioglio bringt ihre Familie mit. Das Programm steht bereits seit Wochen: Es wird ein Gespräch mit dem Arbeitsamt und der IHK geben, wo es um mögliche Arbeitsplätze für Jugendliche aus Savona geht, eine Stadtführung, einen Besuch auf der Südwestmese. Am Abend findet ein Empfang für die Gäste im Franziskaner statt. Für Sonntag ist noch ein Ausflug auf den Brend geplant. Danach geht es zurück nach Italien.

Eine Woche später wird auch Gunter Steidinger in Mönchweiler in sein Autor steigen und acht Stunden später in Savona wieder aussteigen. Den Tag über wird er sich dort ans Wasser setzen. Meistens, sagt er, kommen Freude vorbei. Dann reden sie stundenlang.