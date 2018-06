vor 2 Stunden Polizeimeldung Villingen-Schwenningen 18-jähriger Motorradfahrer in Villingen tödlich verunglückt - Polizei sucht nach Zeugen

Ein 18-Jähriger ist mit seinem Motorrad in Villingen-Schwenningen tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der junge Mann in den frühen Morgenstunden in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild geprallt.