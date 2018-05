Villingen-Schwenningen 17 Projekte für die Zukunft der Stadt VS

Das Konzept zur Integrierten Stadtentwicklung steht jetzt. Viele soziale, ökologische und städtebauliche Herausforderungen sollen damit bewältigt werden. Gemeinderat soll das Papier im Juni verabschieden

17 Einzelprojekte sollen den künftigen Schwerpunkt der Stadtentwicklung bis ins Jahr 2030 bilden. Gestern präsentierten Baubürgermeister Detlev Bührer, OB-Referent Jörg Röber sowie Henning Keune vom Amt für Stadtentwicklung nach zweieinhalbjährigem Arbeitsprozess das Ergebnis des "Integrierten Stadtentwicklungskonzept" der Öffentlichkeit.

In der Gemeinderatsitzung im Juni soll das 133 Seiten starke Papier dem Gemeinderat vorgelegt und von diesem, so der Wunsch der drei Verantwortlichen, als ein "vollständiges Arbeitspaket" verabschiedet werden. Denn die 17 Projekte, so betonten Röber und Keune, stünden miteinander in Bezug und könnten ihre nachhaltige Wirkung nur richtig entfalten, wenn alle umgesetzt werden. Mit den Projekten soll die Stadt die großen Herausforderungen wie der Überalterung der Gesellschaft, dem Flächenverbrauch, dem Klimawandel oder dem Ausbluten der Innenstadt angehen, aber auch spezifische Antworten zur Attraktivitätssteigerung der Doppelstadt geben: etwa dem Ausbau der Hochschulen oder einem neuen Schwenninger Museumsquartier. Vom Potenzial der Projekte zeigten sich die Herren überzeugt. "Das ist eine Vision, die ziemlich konkret in Projekte heruntergebrochen ist. Da stecken viele gute Gedanken drin", sagte Jörg Röber.

Vor zweieinhalb Jahren wurde dieser Prozess gestartet. Das Hamburger Fachbüro Urbanista hat zunächst unter Bürgerbeteiligung ein Leitbild für Villingen-Schwenningen entworfen, daraus wurden die erwähnten 17 Einzelprojekte durch Experten und Bürger entwickelt. Das Engagement des Hamburger Büros und die Aufwendungen der Stadtverwaltung kosten die Stadt rund 270 000 Euro. Umgesetzt werden sollen die Projekte, sofern der Gemeinderat das Okay gibt, bis zum Jahr 2030, wobei einige Vorhaben bereits in den nächsten zwei, drei Jahren realisiert werden können, andere eine längere Laufzeit haben. In Arbeitsgruppen, bestehend aus Fachleuten der Stadt, betroffenen Partnern und sachkundigen Bürger sollen die Projekte vorangetrieben werden, weitere Bürgerbeteiligungen sind vorgesehen. Im einzelnen geht es um folgende Projekte:

Flächenmanagement: VS setzt seine gewerblichen Flächen klug und platzsparend ein

Standortmarketing: VS stellt seine Stärken besser nach außen dar

Neues Museumsquartier: Aus dem Uhrenindustriemuseum soll eine neue Museumslandschaft entstehen, in der Industriegeschichte sichtbar wird

Nahverkehr: Hier geht es um innovative Nahrverkehrsverbindungen zwischen Villingen und Schwenningen, bei der auch eine Seilbahnlösung in Betracht gezogen wird.

Urbane Freiräume: Attraktive Stadtplätze und wertvolle Grünräume schaffen, entwickeln und vernetzen.

VS sieht grün: Landschaftsräume außerhalb der Siedlungen stärken

VS stärkt seine Zentren: Städtebauliche Masterpläne für die Innenstädte

Wohnraum für alle: Leitfaden für eine sozialverträgliche und innovative Wohnraumentwicklung

Citymanagement in den Innenstädten

Integration: VS bietet Heimat für alle. Integration durch lebendige Nachbarschaften und kulturelle Teilhabe

Ortschaften: Eine Wohn und Lebensstrategie für die kleinen Stadtbezirke

Mehr Bürgerbeteiligung: Strukturen zur Mitwirkung bei städtischem Handeln stärken

Verkehrswege: Zur Verbesserung der Straßen, Kanäle und Radwege eine effizientere, ressourcensparende Instandhaltung

VS baut auf Holz: Förderung des Bauens mit heimischem Holz

Klimaschutz: Entwicklung von Klimaleitlinien für das städtische Handeln

Hochschulen: Strategische Partnerschaft zwischen Stadtverwaltung und Hochschulen

Strategische Partnerschaft zwischen Stadtverwaltung und Hochschulen Zentralbereich: Zukunftsweisender Ausbau der Wohngebiete Lämmlisgrund und Schilterhäusle sowie des Klosterhofs