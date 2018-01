VS-Villingen 120 Tänzer aus Villingen meistern internationale Solotanz-Prüfung

Bei der Tanzschule Seidel stellen zahlreiche Tänzer ihr Können unter Beweis. Geprobt wurde mit einem bekannten Choreographen.

Vs-Villingen – Das International Dance Level (kurz IDL) im Bereich HipHop fand jetzt schon zum sechsten Mal in Folge in der Tanzschule Seidel in Villingen statt. Jedes Jahr stellen in ganz Deutschland junge Tänzerinnen und Tänzer bei dieser international anerkannten Solotanzprüfung ihr Können unter Beweis. In Villingen bestanden am Wochenende alle 120 angemeldeten Teilnehmer zwischen acht und 53 Jahren. Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen lernten in zwei Workshops eigens von Gasttanzlehrer Tino Paunack für das IDL kreiert Choreografien auf zwei Charthits. Der international bekannte Choreograf war extra für diese Prüfung aus Bad Neustadt in den Schwarzwald gereist. Geprüft wurde in vier Kategorien von Basis bis Top Level in zwei Alterbereichen: Kids bis zwölf und Adults ab 13 Jahren. Jeder Teilnehmer erhielt von Tino Paunack zusätzlich individuelle Tipps zu Ausdruck, Choreografie und Technik. Vom Einsteiger bis Wettkampftänzer, alle Teilnehmer gingen nach einem aufregenden aber erfolgreichen Prüfungstag mit Urkunde und einem stolzen Lächeln im Gesicht nach Hause. Weitere Informationen zum IDL im Internet: www.villingen.tanz-seidel.de.