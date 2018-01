Unterkirnach Zweistellige Millionensumme: Wahl GmbH investiert in Unterkirnach

Zweistellige Millionensumme: Wahl GmbH investiert in Unterkirnach

Neues Gebäude entsteht auf altem Gutmann-Areal. Bau kostet zweistellige Millionensumme. Baustart könnte im Herbst erfolgen.

Die Wahl GmbH investiert in Unterkirnach eine zweistellige Millionensumme. Über den geplanten Bau eines Produktions- und Bürogebäudes informierten Geschäftsführung und Bürgermeister nun in einem Gespräch. Bürgermeister Andreas Braun sprach von einem "historischen Tag für die Gemeinde Unterkirnach".

Die neue Halle, die auf dem ehemaligen Gutmann-Areal entstehen soll, ist mit einer Produktionsfläche von 9700 Quadratmetern geplant. Hinzu kommen rund 3150 Quadratmeter Bürofläche und ein Parkdeck, das neben der eigentlichen Halle entsteht. Der Bau zieht sich auf eine Gesamtlänge von knapp 200 Metern und erreicht eine Höhe von bis zu 14 Metern. Der Betrieb konnte am bestehenden Standort nicht erweitert werden. "Unsere Kapazitäten sind am Ende", so Geschäftsführer Jörg Burger. Zweistellige Millionensumme: Die genaue Investitionssumme ließe sich noch nicht beziffern, man gehe jedoch von einer zweistelligen Millionensumme aus, so Geschäftsführer Stephen Gunson. Bürgermeister Andreas Braun sagte: "Es handelt sich um die größte Investition in der Geschichte der Gemeinde Unterkirnach." Es sei toll, dass sich das Unternehmen zum Standort Unterkirnach bekenne. Gleich mehrfach betonte Braun die Bedeutung der Wahl GmbH, die in Unterkirnach rund 250 Mitarbeiter beschäftigt. Der Bürgermeister skizzierte dabei auch das Szenario, das gedroht hätte, wenn man keine Fläche zur Verfügung hätte stellen können – ein Wegzug des bedeutendsten Unternehmens des Ortes.

Der Abriss der Gebäude auf dem Gutmann-Areal sei der nächste Schritt. Er könnte Mitte Mai starten. Die Unternehmen, die auf dem Areal untergebracht waren, hätten die Räumlichkeiten bereits verlassen oder müssten es bis Ende März tun. Ab hier hätte ohnehin eine Nutzungsuntersagung gegriffen, so Andreas Braun. Möglicher Baustart: Wann die neue Halle gebaut wird, hängt noch von vielen Faktoren ab. Derzeit läuft eine Bauvoranfrage. Hierzu wird der Gemeinderat in seiner Sitzung Stellung beziehen, anschließend durchläuft die Anfrage verschiedene Stellen des Landratsamts. Bei gutem Verlauf könnte, so heißt es, der Baustart im Herbst 2018 erfolgen. Die Bauzeit kalkulieren die Wahl-Geschäftsführer auf rund neun Monate.

Wahl GmbH

Die Wahl GmbH Unterkirnach, die vor allem Haarschneidemaschinen herstellt, ist ein Tochterunternehmen der Wahl Clipper Corporation, die ihren Sitz in den USA hat. Zu diesem Unternehmen gehört auch ein Standort in Ungarn. Die Wahl GmbH Unterkirnach hat eine Exportquote von rund 85 Prozent und verkauft seine Produkte nach eigenen Angaben in über 60 Länder weltweit. (pga)