Unterkirnach/St. Georgen Zweifel an den Umzugsplänen von Wahl kommen auf

Zweifel an den Umzugsplänen von Wahl kommen auf

Ein fehlender Bebauungsplan verzögert die Pläne der Firma. Das weckt wieder Hoffnung auf einen Verbleib am Standort Unterkirnach.

Für die Stadt St. Georgen war es Ende April eine freudige Nachricht, für die Gemeinde Unterkirnach eine regelrechte Hiobsbotschaft. Die Firma Wahl aus Unterkirnach wolle ihre Produktion auf das Grässlin-Areal nach Peterzell verlagern. Mit 240 Arbeitsplätzen ist Wahl der größte Arbeitgeber und Gewerbesteuerzahler in Unterkirnach. Nun habe das Unternehmen aber doch ein Interesse daran, in Unterkirnach zu bleiben. Die Zeit könnte gegen einen Umzug nach St. Georgen sprechen.

Erneut Gespräch gesucht: Die Firma Wahl hat erneut das Gespräch mit Unterkirnachs Bürgermeister Andreas Braun gesucht. Nach SÜDKURIER-Informationen ging es in dem Gespräch darum, dass die Firma Wahl nun möglicherweise doch in Unterkirnach bleiben will und dort auf einer anderen Fläche erweitert. Der Grund dafür ist, dass es möglicherweise zu Verzögerungen beim Bau auf dem Grässlin-Areal in Peterzell kommen könnte.

Bebauungsplan fehlt noch: Für das Grässlin-Areal gibt es derzeit noch keinen Bebauungsplan. Sobald es für das Gelände also einen Bauantrag gibt, einen solchen würde Wahl einreichen müssen, ist auch ein Bebauungsplan nötig. Wie lange ein solches Verfahren dauern würde, ist schwer vorhersehbar, weil daran mehrere Behörden beteiligt sind.

Hoffnung für Unterkirnach: Unbestätigten Quellen zufolge wird von der Firma Wahl nun doch ein Verbleib in Unterkirnach zumindest in Betracht gezogen. Nicht aber auf dem Gutmann-Areal, das der Firma zuletzt als Ausbaufläche angeboten wurde. Stattdessen soll Wahl Interesse an einer Grünfläche hinter der in der Gemeinde ansässigen Firma Günter Bau gezeigt haben.

Ein Bürgermeister zuversichtlich: "Die Stadt St. Georgen macht ihre Hausaufgaben", sagt St. Georgens Bürgermeister Michael Rieger in Bezug auf den Plan der Firma Wahl, ins Hagenmoos nach Peterzell zu ziehen. Für das Grässlin-Areal müsse man einen Bebauungsplan aufstellen. "Das geht in St. Georgen aber nicht schneller oder langsamer als andernorts", sagt Rieger. Er sehe deshalb "keine Probleme".

Ein Bürgermeister schweigt: Bürgermeister Andreas Braun hüllt sich derweil darüber in Schweigen, ob es Verhandlungen mit der Firma Wahl über deren Verbleib in Unterkirnach gibt. Er werde sich zu dem Thema erst wieder bei der heutigen Gemeinderatssitzung äußern, sagte er auf Nachfrage.

Keine Aussage von Wahl: Wie es mit der Firma Wahl am Standort Unterkirnach nun tatsächlich weitergeht, ob der bereits kommunizierte Umzugstermin bis Ende 2019 oder Anfang 2020 noch steht oder ob Wahl den Umzug verschieben muss oder gar gänzlich auf Eis legt, darüber hält man sich bei der Firmenleitung derzeit bedeckt. Eine Presseanfrage blieb am gestrigen Montag unbeantwortet. Daher bleibt auch die Frage, ob man von dem fehlenden Bebauungsplan wusste, ungeklärt. Man wolle sich erst wieder am Donnerstag öffentlich äußern, hieß es auf SÜDKURIER-Anfrage.

Verkauf vor Abschluss: Auf SÜDKURIER-Anfrage sagt Paulina Kowalkowska, Direktorin der Grässlin GmbH, dass man dabei sei, den Verkauf an die Firma Wahl zu "finalisieren". "Uns ist nicht bekannt, dass die Firma Wahl Rücktrittsabsichten hat", sagt Paulina Kowalkowska. Das Grundstück stehe, wie bereits bekannt, ab dem dritten Quartal zur Verfügung.

Chronologie der Wahl-Pläne

Die Firma Wahl, die früher Kuno Moser GmbH hieß, wollte ursprünglich an ihrem Sitz in Unterkirnach erweitern. Zuletzt wurde bekannt, dass Wahl beabsichtigt, das Grässlin-Areal in Peterzell zu kaufen. Eine kurze Chronologie: