Unterkirnach Unterkirnacher Verein im Einsatz für das Wohl der Kinder

Der Förderverein der Roggenbachschule unterstützt Schüler und Schule. Michael Klafki bleibt im Amt des Vorsitzenden.

"Kein Kind darf in der Schule benachteiligt werden, nur weil den Eltern die finanziellen Mittel fehlen", betonte Michael Klafki, Vorsitzender des Vereins Freunde und Förderer der Roggenbachschule Unterkirnach, zu Beginn der Jahreshauptversammlung. Tatsächlich können sich die zahlreichen Aktivitäten und das Engagement des Fördervereins zum Wohl der Grundschule sehen lassen.

Insgesamt hat sich der Verein im vergangenen Jahr bei über 20 Projekten beteiligt und mit zahlreichen Arbeitsstunden und finanziellen Zuschüssen dort unterstützt, wo Schule oder andere Beteiligte diese Unterstützung nicht leisten konnten, resümierte Klafki. Mittlerweile könne der Förderverein auf fünf Jahre Ferienbetreuung bei den Ferienkarussells zurück blicken. Jeweils in den Oster- Pfingst- und Sommerferien betreut ein pädagogisches Team dabei Kinder aus der Gemeinde und der näheren Umgebung.

Bei den Feierlichkeiten anlässlich der Einschulung der Grundschulkinder sorgt der Förderverein seit Jahren schon für das Catering. Bezuschusst werden auch zahlreiche Projekte rund um die Themen Bewegung, Ernährung, Sucht- und Gewaltprävention und Leseförderung. "Wir haben auch die Kosten für die Busse anlässlich der Aktion Jugend trainiert für Olympia übernommen", sagte Klafki. Von besonderer Bedeutung seien für ihn die Möglichkeiten zur aktiven Pausengestaltung auf dem Schulhof. Hier habe man Fußballtore, eine Basketballanlage und ein Pausentaxi angeschafft. Auch der Kletterparcours werde gut angenommen.

Für das laufende Jahr hat sich der Förderverein ein hohes Ziel gesteckt. So wird man sich an einem mehrtägigen Workshop über die Oper "Die Zauberflöte" beteiligen. Ebenso soll der in die Jahre gekommenen Tischkicker ersetzt werden. Ein weiteres Pausentaxi, Sitzbänke und die Anschaffung eines Bodentrampolins stehen für das kommende Jahr auf der Agenda. Als Festivitäten hat der Verein das Schulfest, die Einschulungsfeier 2018 und den Sankt Martinstag im November fest im Blick. Die Vorstandschaft arbeite bereits an den Projekten, erklärte Klafki.

Bürgermeister Andreas Braun zeigte sich von den Aktivitäten des Fördervereins beeindruckt und wollte nähere Informationen zu der Entwicklung der Mitgliedszahlen. Klafki wies darauf hin, dass Eltern nach der Grundschulzeit ihrer Kinder eigentlich aus dem Förderverein ausscheiden. Viele bleiben jedoch im Verein, obwohl die Kinder andere Schule besuchen. Dies führe er auf ausgezeichnete Betriebsklima zurück.

Turnusgemäß standen die Ämter des Vereinsvorsitzenden, des Schriftführers, des Schatzmeisters und Beisitzer zur Vorstandswahl an. Erwartungsgemäß wurde Michael Klafki im Amt bestätigt. Gerhard Graf bleibt Schriftführer und die Vereinskasse bleibt in den bewährten Händen von Ulrike Böhlefeld. Jana Danner, Anna Graf, Kati Neumann und Klaus Kuhnt wurden für zwei Jahre als Beisitzer gewählt. Als Kassenprüferinen wurden Eva Peter und Gabriele Köngeter benannt.

Bei der Hauptversammlung stand ebenfalls eine besondere Ehrung an. Der Vereinsvorsitzende Klafki durfte Martina Tancredi für zehn Jahre Engagement im Förderverein auszeichnen.