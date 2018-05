Unterkirnach Unterkirnacher Jugendtreff etabliert sich sehr gut

Der Nachwuchs nutzt das Angebot gerne – es soll aber keine Konkurrenz für die Vereine sein.

Die offene Kinder- und Jugendarbeit in Unterkirnach läuft von Beginn an gut. Seit Oktober ist der Kinder- und Jugendtreff in den Räumen der Roggenbachschule geöffnet. Jetzt erstattete eine der drei Betreuungskräfte, Kerstin Ebner, dem Gemeinderat über die ersten Monate Bericht. Mit in die Sitzung des Gemeinderats gekommen waren zudem die beiden Jugendlichen Robin Fichter und Laurin Brunner, die regelmäßige Besucher des Treffs sind und aus erster Hand Fragen des Gremiums beantworten konnten.

20 bis 30 Kinder pro Woche

Bereits die Auftaktveranstaltung mit Eröffnungsparty im Herbst sei von den Kindern und Jugendlichen gut angenommen worden, erinnert sich Kerstin Ebner. Sie zeichnet mit Isabell Bach und Monika Kern für den Treff verantwortlich. Viele der Teilnehmer der Eröffnungsparty seien bis heute regelmäßige Besucher der Kinder- und Jugendtreffs, so Kerstin Ebner. Es habe sich ein fester Stamm gebildet. Im Durchschnitt kämen pro Woche 20 bis 30 Kinder zum Treff.

In der Regel sind es vor allem die Kinder und jüngeren Jugendlichen, die zum Treff kommen. Zweimal wöchentlich ist der Kinder- und Jugendtreff geöffnet. Bislang beschränken sich diese Öffnungszeiten auf Schulwochen. In den Ferien ist der Treff geschlossen. Für die Sommerferien wolle man sich aber auf jeden Fall ein Angebot überlegen, kündigte Kerstin Ebner an. Interessant könnte das Angebot damit auch für Urlauber als Gäste der Gemeinde sein, stellt man im Gemeinderat in diesem Zusammenhang fest.

Für die Dritt- und Viertklässler hat der Treff am Freitagnachmittag im Anschluss an die Spätbetreuung der Schule geöffnet. Dienstags sind die Fünft- bis Siebtklässler willkommen. In beiden Gruppen sind jeweils zehn bis 15 Teilnehmer anwesend. Am Dienstagabend versucht man, die Jugendlichen ab der achten Klasse anzusprechen. In dieser Altersgruppe sei die Resonanz allerdings noch etwas verhalten, so Kerstin Ebner. Zu dieser Zeit kommen meist nur drei bis fünf Besucher. Kerstin Ebner vermutet, dass die Jugendlichen dieser Altersgruppe wohl bereits andere Hobbys gefunden haben oder verstärkt mit der Schule beschäftigt sind.

Das bestätigten auch Robin Fichter und Laurin Brunner. So finde in etwa zu dieser Zeit beispielsweise das Fußballtraining für die Gleichaltrigen statt. Man sehe sich klar als Ergänzung und nicht als Konkurrenz zu den Vereinsangeboten, betonte Bürgermeister Andreas Braun dazu. Falls die Nachfrage entsprechend sei, könne man durchaus die Öffnungstage ändern, so Kerstin Ebner. Da müsse man sich die nächste Zeit ein wenig umhören.

Beim Programm im Kinder- und Jugendtreff legen die Betreuer großen Wert auf die Partizipation und Mitverantwortung der Besucher. Waren die ersten Wochen noch von gegenseitigem Kennenlernen geprägt, stand schon bald ein abwechslungsreiches Programm an. So gab es zum Beispiel eine Weihnachtsfeier und auch beim Weihnachtsmarkt war der Treff vertreten. Man habe gemeinsam Pizza gebacken und Sandwiches gemacht sowie einn Filmvorführung organisiert, berichtete Kerstin Ebner. Schnell habe sich auch heraus gestellt, dass viele Besucher einen großen Bewegungsdrang haben. Deshalb ergänze bald ein Tobe-Raum das Angebot. Außerdem werde man bei der Aktion Saubere Landschaft in Unterkirnach dabei sein, ein Kickerturnier organisieren oder auch gemeinsame Workshops und geschlechterspezifische Angebote machen, lauten einige der Pläne für die kommenden Wochen.