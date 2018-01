Unterkirnach Unterkirnach startet neuen Anlauf mit offener Jugendarbeit

Gemeinde stellt sich bei Kinder- und Jugendarbeit neu auf. Drei Sozialarbeiterinnen im Team Jugend tätig. Start ist Ende September in der Roggenbachschule

Unterkirnach – Schulferien und schulfreie Zeiten sind für berufstätige Eltern eine Herausforderung. Besonders berufstätige Alleinerziehende stellt sich oft die Frage, wie wird mein Kind während meiner Arbeitszeit betreut? Grundsätzlich stellt sich jedoch auch die Frage, welche Anlaufmöglichkeiten und Ansprechpartner haben Kinder und Jugendliche in einer Gemeinde außerhalb der eigenen Familie oder der Schule?

Für viele Jugendliche sind die Einrichtungen der offenen Jugendarbeit eine zentrale Anlaufstelle. Dabei stehen bei diesen Einrichtungen Themen im Vordergrund, die die Jugendlichen in ihrem Alltag beschäftigen. Ihre Ideen, Träume und Fähigkeiten und nicht zuletzt auch ihre Sorgen. Dabei bildet die Kinder- und Jugendhilfe oftmals einen wichtigen Ausgleich zu anderen Lebensbereichen der Jugendlichen, die hin und wieder auch von Misserfolgs- und Ausgrenzerfahrungen geprägt sind. In einigen Städten und Gemeinden des Schwarzwald-Baar Kreises gibt es bereits Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Jugendhäuser oder offene Jugendtreffs sind durchweg gut besucht.

Grund genug für Bürgermeister Andreas Braun, sich die Jugendarbeit in der Gemeinde näher anzuschauen. "Wir hatten eine längere Vakanz in der Jugendarbeit", erklärte Braun in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER. "Wir haben eine großartige Vereinslandschaft," so Braun weiter. Jedoch wurde er bereits wiederholt auf eine fehlende Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche angesprochen, die nicht mehr in der Ganztagsbetreuung von Kindergarten und Grundschule sind. "Das neue Angebot der offenen Kinder- und Jugendarbeit soll ab September das Angebot der Vereine ergänzen," stellt Braun klar.

Man wolle lediglich ein weiteres Angebot für Jugend- und Teenagerbereich anbieten. Dazu habe man bereits eine Konzeption ausgearbeitet und einem fachkompetenten Team die Aufgabe der offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde übertragen.

Die Schulsozialarbeiterinnen Isabell Bach aus Unterkirnach, Kerstin Ebner und Monika Kern werden das Team Jugend der Gemeinde bilden. Der Gemeinderat habe dazu bereits seine Zustimmung gegeben, so Braun. "Wir wollen gerne die Gruppe der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde ansprechen, aber auch junge Erwachsene können sich gerne in die Gestaltung des Programms einbringen," so Ebner. Man wolle zukünftig Maßnahmen zur Freizeitgestaltung, Erlebnispädagogik sowie der Prävention, der Bildung und der Integration als niedrigschwelliges Angebot anbieten. Diese Angebote sollen regelmäßig in den Räumlichkeiten der Roggenbachschule stattfinden.

Die Auftaktveranstaltung ist für den 22. September oder am 29. September vorgesehen. Mit einem kleinen Rahmenprogramm wird sich die neue Kinder- und Jugendarbeit vorstellen. Regelmäßige Angebote sollen in Form eines offenen Cafébetriebs jeweils dienstags zwischen 17 und 18.30 Uhr für die Klassen fünf bis sieben und von 18.30 bis 20 Uhr ab der siebten Klasse stattfinden. Das Angebot des neuen Jugendtreffs für Grundschüler jeweils am Freitag zwischen 15 und 17 Uhr rundet das Betreuungsangebot für Grundschüler ab.

Bürgermeister Braun freut sich bereits auf das neue Projekt der offenen Kinder- und Jugendarbeit. "Dieses Angebot ist ein großes Puzzlestück mehr bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen und der Verzahnung mit den Vereinen," so Braun. Ihm sei die Angebotsverbesserung für Kinder und Jugendliche sehr wichtig und ein wichtiger Punkt hinsichtlich der Attraktivität der Gemeinde.

Zur Jugendarbeit

Offene Kinder- und Jugendarbeit begleitet und fördert Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit und Mündigkeit und integriert sie in gesellschaftliche Prozesse. Offene Einrichtungen, Projekte und Veranstaltungen, die der Kinder- und Jugendarbeit bestimmt sind, grenzen sich von schulischen oder vereinsgebundenen Formen der Jugendarbeit dadurch ab, dass ihre Angebote kostenfrei, ohne Mitgliedschaft oder besondere Zugangsvoraussetzungen in der Freizeit von Kindern und Jugendlichen genutzt werden können.

In Unterkirnach werden jedes Jahr durchschnittlich 25 Kinder geboren. Dies bedeutet ein Angebot der offenen Kinder- und Jugendhilfe für mindestens 200 Kinder und Jugendliche der Gemeinde. (gg)