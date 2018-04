Unterkirnach Susanne Nagler wird neue Chefin im Kindergarten

Die 35-jährige Erzieherin wird ab dem neuen Kindergartenjahr Nachfolgerin von Maria Wahl.

Susanne Nagler tritt zum neuen Kindergartenjahr die Nachfolge von Maria Wahl im Unterkirnacher Kindergarten St. Elisabeth an. Heute stellten Kirchengemeinde und politische Gemeinde die neue Leiterin des Kindergartens vor.

Susanne Nagler war sechs Jahre lang Leiterin des Kindergartens in Pless im Unterallgäu. In den Schwarzwald führte sie eine berufliche Veränderung ihres Mannes: Stephan Nagler wurde zum Inspektionsleiter der Bundespolizei in Konstanz. Auf Unterkirnach sei die Wahl als Wohnort gefallen, weil die Gemeinde zentral im Aufgabengebiet des Polizeibeamten liege, erzählt Susanne Nagler. Mit Ablauf der Elternzeit für ihre jüngste Tochter wollte die 35-jährige Erzieherin jetzt wieder in den Beruf einsteigen. Das Ehepaar hat drei Kinder. Die beiden älteren Söhne leben sich in Unterkirnach schon gut ein. Sie wollen sich zum Beispiel bei den Ministranten engagieren.

Im Laufe ihrer Berufsjahre hat die ausgebildete Erzieherin mehrere Fortbildungen für ihre Leitungstätigkeit absolviert. Darüber hinaus ist sie qualifizierte Fachkraft für Inklusion und hat außerdem einen Arbeitsschwerpunkt im Bereich der Zweisprachigkeit, also für Kinder mit Migrationshintergrund, die zweisprachig aufwachsen. In ihrer Freizeit liest Susanne Nagler gerne und bewegt sich mit ihren Kindern gerne in der freien Natur.

In Unterkirnach führte ein durch den Stiftungsrat der Kirchengemeinde als Träger des Kindergartens beauftragtes Gremium die Bewerbungsgespräche. Dieses Gremium mit Vertretern der Kirchengemeinde und der politischen Gemeinde schlug Susanne Nagler dann dem Stiftungsrat vor. Am Donnerstagabend dieser Woche tagte der Stiftungsrat und bestätigte die Auswahl. Susanne Nagler setzte sich gegen acht Mitbewerber durch.

Die Verantwortlichen, Pfarrer Dominik Feigenbutz, Erhard Gwosch, der Geschäftsführer für die Kindergärten der katholischen Verrechnungsstelle in Villingen, und Bürgermeister Andreas Braun sind sich sicher, mit Susanne Nagler "eine hervorragende Auswahl getroffen" zu haben. Man habe für den Kindergarten eine sehr qualifizierte Leiterin gefunden, die in Zukunft für "eine vernünftige wertvolle pädagogische Arbeit mit den Kindern" stehe.