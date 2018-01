Unterkirnach Sportliche Hobbykegler schieben 3950 Kugeln

Die Unterkirnacher Dorfmeisterschaft lockt wieder viele Teilnehmer, das Team "Bärenstark 1" sichert sich den Sieg.

Unterkirnach – Seit über 30 Jahren gehört die Dorfmeisterschaft im Kegeln zum festen Bestandteil der Kegelfreunde Unterkirnach. Immer am Wochenende um den Dreikönigstag wird auf den vier Bahnen im Sportlertreff die Meisterschaft ausgespielt. An den Start dürfen nur Hobbykegler und diese kommen aus den umliegenden Gemeinden von Unterkirnach. So sind etliche Teilnehmer seit vielen Jahren dabei und auch recht erfolgreich. Mit rund 20 Helfern wird die Meisterschaft geschultert. Jetzt war es wieder soweit.

29 Mannschaften sowie Einzelpersonen aus den Kategorien Herren, Damen und Jugend schoben an beiden Turniertagen 3950 Kugeln. Die erwachsenen Teilnehmer hatten 50 Wurf in die Vollen zu absolvieren. Um den Turnierablauf flüssig zu halten, war ein Turnierplan erstellt worden. Bei Schriftführerin Sabine Schwarzmüller gingen die Anmeldungen ein. Alle Teilnehmer werden im Computer erfasst, nach Mannschaften, Herren und Damen. Die sieben teilnehmenden Jugendlichen wurden ebenfalls erfasst.

Der Name der Mannschaft "Bärenstark 1" ist auch ihr Programm. Seit Jahren belegt die Mannschaft vordere Plätze. Heuer reichte es mit 1195 Holz sogar für Platz eins. Mit 1162 Holz kam die Mannschaft der SG Tennenbronn-St. Georgen auf Platz zwei. Mit nur zwei Holz weniger belegte die dritte Mannsc haft von Tennenbronn-St. Georgen Platz drei. Vierte wurden die Spieler der Mannschaft "Bärenstark 3", die mit 1157 Holz erfolgreich waren.

Bei den Herren waren Rudi Scherzinger und Helmut Szulerski mit 313 abgeräumten Kegeln die Erstplatzierten. Auf dem dritten Platz folgte Artur Breihaupt mit 305 und Dietmar Dorr mit 304 Holz. Dass sich die Damen nicht hinter den Männerergebnissen verstecken müssen, zeigt die Holzzahl von Heike Seng. Sie belegte mit 305 Holz Platz eins der Damenwertung, gefolgt von Monika Scherzinger mit 303 gefallenen Kegeln. Mit 299 Holz folgt Marianne Plaggemeier auf Platz drei, gefolgt von Susanne Pfrengle mit 297 Holz. Bei der Jugend warf Jan Hobe 275 Kegel, Marco Seng 255 und Sandra Busse 248 Holz.

Die Siegerehrung nahm der Vorsitzende Leonardo Castiello vor. Er lobte die Mitspieler angesichts der erzielten Ergebnisse. "Es ist zu sehen, die Kegler geben alles", freute sich der Vorsitzende. Die Preise hatten Firmen aus Unterkirnach gesponsert. So bedauerte der Vorsitzende, dass die Siegerehrung auf der Kegelbahn stattfinden musste. Grund dafür ist die Tatsache, dass es seit einiger Zeit keinen Pächter mehr gibt.

Sportlertreff

Der Sportlertreff wurde 1982 in Eigenarbeit von den Kegelfreunden Unterkirnach, dem Kegelverein SKC Rot-Weiß und dem Fußballclub Unterkirnach gebaut. Vier Kegelbahnen gehören neben dem gastronomischen Bereich dazu. Von Grund auf renoviert wurden die Kegelbahnen 2006. Der gastronomische Bereich und das Dach folgten 2011 mit der Renovation. (wm)