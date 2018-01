Unterkirnach Rat vertagt Entscheidung zu Wahl-Bauprojekt

Abstimmung zu Millionenprojekt im Februar. Für Bauvorhaben sind viele Befreiungen vom Bebauungsplan nötig.

Der Unterkirnacher Gemeinderat hat seine Abstimmung über die Befreiungen für den Neubau der Firma Wahl vertagt. In einigen Punkten weichen die Pläne des Unternehmens vom geltenden Bebauungsplan ab.

Öffentliche Diskussion: Bürgermeister Andreas Braun habe das Thema bewusst früh auf die Tagesordnung des Gemeinderats gesetzt. "Wir wollen jedem ausreichend Zeit geben, sich mit dieser Bauvoranfrage zu beschäftigen", so Braun. Ihm sei es außerdem wichtig, die Öffentlichkeit mit einzubeziehen. Schließlich gehe es bei dem Millionenprojekt nicht um eine alltägliche Bauanfrage.

Bürgermeister Andreas Braun habe das Thema bewusst früh auf die Tagesordnung des Gemeinderats gesetzt. "Wir wollen jedem ausreichend Zeit geben, sich mit dieser Bauvoranfrage zu beschäftigen", so Braun. Ihm sei es außerdem wichtig, die Öffentlichkeit mit einzubeziehen. Schließlich gehe es bei dem Millionenprojekt nicht um eine alltägliche Bauanfrage. Direkter Austausch mit Bürgern: Im Rahmen der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend gab es eine direkte Diskussion mit den anwesenden Bürgern, deren Fragen aufgenommen wurden. Soweit möglich, antwortete Andreas Braun direkt auf diese Anmerkungen.

Im Rahmen der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend gab es eine direkte Diskussion mit den anwesenden Bürgern, deren Fragen aufgenommen wurden. Soweit möglich, antwortete Andreas Braun direkt auf diese Anmerkungen. Das Mögliche wird ausgereizt: Andreas Braun sprach im Rahmen der Sitzung von einer "maximalen Bauvoranfrage" seitens der Firma Wahl. In der Anfrage seien alle Möglichkeiten maximal ausgeschöpft. In welchem Umfang der Neubau letztlich möglich sein wird, ist Gegenstand der weiteren Diskussion. Auch die Stellungnahmen der zuständigen Behörden haben hierauf einen maßgeblichen Einfluss. Sie sollen bis zur Entscheidung des Gemeinderats, die nun für den Dienstag, 27. Februar, geplant wurde, ebenfalls vorliegen.

Andreas Braun sprach im Rahmen der Sitzung von einer "maximalen Bauvoranfrage" seitens der Firma Wahl. In der Anfrage seien alle Möglichkeiten maximal ausgeschöpft. In welchem Umfang der Neubau letztlich möglich sein wird, ist Gegenstand der weiteren Diskussion. Auch die Stellungnahmen der zuständigen Behörden haben hierauf einen maßgeblichen Einfluss. Sie sollen bis zur Entscheidung des Gemeinderats, die nun für den Dienstag, 27. Februar, geplant wurde, ebenfalls vorliegen. Bürgerfragen zum Verkehr: Die meisten der Fragen, die von den Bürgern gestellt wurden, beschäftigten sich mit dem Verkehr. Trotzdem nutzten nur wenige die Gelegenheit, weil nur rund zehn Einwohner gekommen waren. Ist die Zufahrt über den Abendgrundweg sinnvoll? Wie steht es um die Sicherheit? Wie hoch ist das Verkehrsaufkommen? Wie stark ist der Lärm? Diese Fragen werden diverse Gutachten klären müssen. Klar wurde, es gibt viel Gesprächsbedarf.

Die meisten der Fragen, die von den Bürgern gestellt wurden, beschäftigten sich mit dem Verkehr. Trotzdem nutzten nur wenige die Gelegenheit, weil nur rund zehn Einwohner gekommen waren. Ist die Zufahrt über den Abendgrundweg sinnvoll? Wie steht es um die Sicherheit? Wie hoch ist das Verkehrsaufkommen? Wie stark ist der Lärm? Diese Fragen werden diverse Gutachten klären müssen. Klar wurde, es gibt viel Gesprächsbedarf. Infoveranstaltung geplant: Bürgermeister Andreas Braun informierte darüber, dass zeitnah eine Bürgerinformationsveranstaltung stattfinden solle. Einen Termin gebe es allerdings noch nicht.

Bürgermeister Andreas Braun informierte darüber, dass zeitnah eine Bürgerinformationsveranstaltung stattfinden solle. Einen Termin gebe es allerdings noch nicht. Rat froh über Vertagung: Die Gemeinderäte signalisierten, dass sie froh sind, nicht sofort entscheiden zu müssen. Deutlich wurde, dass auch aus den Reihen der Gemeinderäte viele Fragen offen sind. Birgit Kodet bat darum, ein Modell des Baus anfertigen zu lassen.

Wahl GmbH

Die Wahl GmbH Unterkirnach ist ein Tochterunternehmen der Wahl Clipper Corporation, die ihren Sitz in den USA hat. Entscheidungen zur Zukunft von Wahl werden in den Vereinigten Staaten getroffen. Die Wahl GmbH Unterkirnach hat eine Exportquote von rund 85 Prozent und verkauft seine Produkte in über 60 Länder weltweit. (pga)