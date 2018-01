Unterkirnach Neuer Betreiber: Helmut Scholl übernimmt Unterkirnacher Landmarkt

Betreiber übernimmt den Markt von der Gemeinde Unterkirnach. Bürgermeister Andreas Braun zeigt sich erleichtert. Nach kurzer Schließzeit ist im März wieder geöffnet.

Die Gemeinde Unterkirnach wird den Landmarkt wieder in private Hände übergeben. Künftig wird Helmut Scholl, der bereits in Bad Dürrheim, Donaueschingen und Niedereschach Läden betreibt, übernehmen. Der Unterkirnacher Landmarkt wird damit zu einem Nahkauf-Markt, der an den Rewe-Konzern angegliedert ist.

Diese neue Regelung, die Bürgermeister Andreas Braun am Mittwoch in einem Pressegespräch verkündete, greift ab Donnerstag, 1. März. Der Landmarkt wird bis Freitag, 26. Januar, geöffnet sein. Danach folgt eine Übergangszeit von gut einem Monat, in dieser Zeit ist der Laden geschlossen. Dieser wird nahezu komplett ausgeräumt und umgestaltet. Bereits in der kommenden Woche wird der Abverkauf der Ware durch Preisreduzierungen beginnen.

"Es ist vollbracht", sagte Andreas Braun zu Beginn des Gesprächs mit einem Lächeln im Gesicht, das von großer Erleichterung zeugt: "Mir fallen ein paar Steine vom Herzen", sagt der Bürgermeister. Und weiter: "So ein Laden ist eine nie endende Aufgabe." Und aus diesem Grund sei er froh, dass er diese Aufgabe bald abgeben kann. Zur momentan noch aktuellen Situation sagt er: "Das ist ein Zustand, das pack ich nicht auf Dauer." Braun ergänzt: "Ich könnte ein Buch darüber schreiben, was ich in zwei Jahren in diesem Markt erlebt habe." Trotz all der Anstrengungen sagt Braun, der die endgültige Schließung des Marktes im Jahr 2015 abwenden konnte und sich auch in vielen anderen Bereichen gegen das Wegbrechen der Infrastruktur stellt: "Ich bin der Meinung, dass das eine Erfolgsgeschichte war."

Dass die Gemeinde den Markt nun über zwei Jahre in ruhigem Fahrwasser betrieben habe, habe sehr dazu beigetragen, den Markt wieder an einen privaten Betreiber zu übergeben. Schließlich war man bereits seit Jahren auf der Suche nach einer privaten Lösung. Die vorherigen Betreiber, das Ehepaar Angelika und Martin Rees, hatten den Landmarkt nur wenige Monate geöffnet, der schnelle Wechsel rückte den Laden in ein schlechtes Licht.

Für die Finanzen der Gemeinde Unterkirnach sei dies indes ein Kraftakt gewesen. Und man werde die Landmarkt-Geschäftstätigkeit auch mit einem Verlust abschließen. "Der Verlust wird im fünfstelligen Bereich liegen", so Braun. Genauer ließe sich das erst beziffern, wenn die Zahlen genau ausgewertet wurden. Die Mitarbeiter werden allesamt übernommen. Das sind insgesamt elf Personen, viele davon in Teilzeit oder einer geringfügigen Beschäftigung. In Summe sind im Landmarkt rund sechs Planstellen besetzt.

Für die Kunden sieht Andreas Braun ebenfalls eine deutliche Verbesserung. Beispielsweise werden die Öffnungszeiten ausgeweitet. Künftig wird, so der Bürgermeister, von 8 bis 20 Uhr und samstags von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein. Durch die Übernahme von Helmut Scholl werden außerdem rund 200 000 Euro als Investition in die neue Einrichtung des Marktes fließen, wie Andreas Braun sagte.

Gemeinde als Markt-Betreiber

Die Gemeinde Unterkirnach führt den Landmarkt seit gut zwei Jahren selbst. Das Geschäftsmodell ist einzigartig. Ziel war, den Laden wieder dem freien Markt zuzuführen.