Unterkirnach Musikgenuss zum Jahresabschluss

Beim Jahreskonzert des Musikvereins Unterkirnach in der Schlossberghalle überzeugen die Musiker mit ihrem Können. Alica Bächle wird für ihre Arbeit mit der Jugend geehrt.

Die Proben für das Konzert zum Abschluss des Jahres liefen bereits seit September auf Hochtouren und fanden ihren Höhepunkt in einem Probewochende im Naturfreundehaus Hirzwald mit der Jugendkapelle und einem Wochenende in den Proberäumen der Roggenbachschule. Immerhin hat Dirigentin Miriam Raspe ein ambitioniertes Programm ausgesucht, das die Musiker forderte und die 200 Zuhörer am zweiten Weihnachtsfeiertag begeisterte. Raspe führte auch durch das Programm und erklärte auf charmante Weise die Hintergründe zu den einzelnen Stücken.

Den Auftakt machte die Jugendkapelle mit dem Titeln „The Marches of John Williams“. Beim zweiten Musiktitel führte die Abenteuerreise in den Weltraum. Das Stück Space-Star könne sowohl Weltraum als auch eine bekannte Automarke sein. „In diesem Stück gibt es eine Passage, in der die Jungmusiker spielen können, was sie wollen“, so Raspe. Diese habe den Jugendlichen bei den Proben besonders gefallen.

Der „Pink Panther sei ursprünglich nicht das Tier auch der Zeichentrickserie gewesen, klärte Raspe die Zuhörer auf. Vielmehr sei es ein Diamant aus einer Krimiserie aus dem Jahr 1963 gewesen. Bei der Titelmusik von Henry Mancini konnten die Jungmusiker genauso ihr Können zeigen, wie beim Abschlusssong „Eye oft he Tiger“. Dieser Kinohit aus dem Film Rocky III stammt aus dem Jahr 1981, lag immerhin sechs Wochen auf Platz eins in den Charts und brachte eine Oscar-Nominierung als bester Filmsong ein.

Die Jugendleiterin Alica Bächle erhielt für ihre Arbeit und ihr Engagement zwar keinen Oscar, dafür aber ein dickes Lob von ihrem Vorsitzenden. Sie habe den Erfolg durch ihre Arbeit erst möglich gemacht, bedankte sich Bausch bei ihr. Die musikalische Steigerung im vergangen Jahr sei auch ihr Verdienst.

Nach dieser bravourösen Leistung war im Anschluss die Hauptkapelle gefordert. Dabei fiel auf, dass etliche Musiker aus der Jugendkapelle erfolgreich in die Hauptkapelle integriert wurden. Der Vorsitzende des Musikvereins Christian Bausch zeigte sich darüber sichtlich erfreut. „Die Jugendlichen spielten nicht einfach nur mit, sondern durften auch bei dem ein oder anderen Solopart glänzen“, kommentierte Bausch den Auftritt.

Bereits bei der „Ouverture for Winds“ und bei dem nordischen Song „Fate of the Gods“ staunten die Zuschauer über die hohe Qualität der Darbietung. Nach der Pause ging es dann eher beschwingter und leichter und fröhlicher zu. Bei der Titelmusik zum Film „Die glorreichen Sieben“ oder bekannten Songs aus den James Bond-Filmen konnten die Solisten Andreas Storz, Daniel und Karin Dold, Markus Weißer und Anita Weisser an der Trompete sowie Franziska Strohmeier am F-Horn und die Schlagzeuger Armin Weißer, Johannes und Raphael Bur und Andrea Lehmann überzeugen.

Für Ihre musikalische Darbietung, beeindruckende Soloeinlagen sowie die einzigartige Vielfalt wurden die Musikerinnen und Musiker mit viel Beifall bedacht und nicht ohne Zugaben von der Bühne gelassen. Sichtlich zufrieden zeigte sich Raspe im Anschluss an das Konzert. Sie wisse, dass sie ihre Musiker sehr fordere.

Musikverein

Die Jugendkapelle unter Leitung von Miriam Raspe besteht derzeit aus 32 Jugendlichen. Nach einer vormusikalischen Ausbildung erfolgt das gemeinsame Spielen in der Jugendkapelle. Mit Musikstücken der Unter- und Mittelstufe werden die Jungmusiker an die Hauptkapelle herangeführt. Neben der Musik gehören auch Kinobesuche, Grillfeste und anderer gemeinschaftliche Unternehmungen dazu. Die Hauptkapelle besteht aus 40 Musikern und wird ebenfalls von Raspe geleitet. Die Proben finden freitags um 20 Uhr im Probelokal statt. (gg)