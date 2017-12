Bei der Talentsichtung auf dem Gelände des Fußballclubs mischt sich Wehmut ein. Denn der DFB-Stützpunkt wird nach Aasen verlegt.

Weit über 100 fußballerische Nachwuchstalente des Jahrgangs 2006 aus 30 Vereinen trafen sich am Samstag auf dem Gelände des Fußballclubs Unterkirnach. Der Fußballclub und die Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau organisierten zusammen die Talentsichtung des Südbadischen Fußballverbandes (SBFV), bei der talentierte Kinder für weitere Fördermaßnahmen entdeckt werden sollen.

Konzentriert und hoch motiviert präsentierten sich die Jungen und Mädchen bei der VR-Talentiade den Stützpunkttrainern in Unterkirnach. Die talentiertesten Kinder werden zu weiteren Sichtungs- und Fördermaßnahmen in den DFB-Stützpunkten eingeladen und treten im Oktober bei der zweiten Stufe, der VR-Talentiade-Auswahl an.

Allerdings herrschte am Samstag in Unterkirnach auch deutliche Wehmut. Eine Umstrukturierung innerhalb des Südbadischen Fußballverbandes macht es notwendig, den Stützpunkt für die Region künftig nach Aasen zu verlegen. Mit dem Fußballclub Unterkirnach habe man hervorragend zusammen gearbeitet, betonte Andreas Beck, der Stützpunktkoordinator des Verbandes. Man sei in Unterkirnach fast schon einer Familie gleich in den Verein aufgenommen wurden. Den Tag der VR-Talentiade nutze er, den Verantwortlichen des Vereins herzlich Danke zu sagen. Ein weiteres Dankeschön galt an diesem Tag Peter Brosi, der 15 Jahre Stützpunkttrainer in Feldberg-Altglashütten war. Parallel zur Umstrukturierung konzentriert er sich künftig auf seine Funktion als Koordinator des DFB-Mobils.