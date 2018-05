Unterkirnach Kegler kämpfen gemeinsam um die Jugend

Kegelfreunde Unterkirnach, SKC Rot-Weiss Unterkirnach, KSC Brigachtal, KC Tannheim und Postsportverein Furtwangen agieren unter einem Dach und hoffen, dass sich weiter Nachwuchs finden lässt.

Unterkirnach (häm) Der Sportkeglerverein Unterkirnach steht vorerst ohne ein einziges Mitglied in seiner Jugendabteilung da. Unter dem Dachverein haben sich die Sportkegelclubs der Kegelfreunde Unterkirnach, SKC Rot-Weiss Unterkirnach, KSC Brigachtal, KC Tannheim und Postsportverein Furtwangen zusammengeschlossen. 2017 sind die beiden letzten Mitglieder aus dem Juniorenbereich zu den Aktiven gestoßen. Die Jugendarbeit genieße deshalb für die Zukunft höchste Priorität, wie es bei der Hauptversammlung hieß.

Wie andere Vereinssportarten buhlt auch das Kegeln um Jugendliche in Konkurrenz zum mannigfaltigen Angebot des individuellen Freizeitsportbereichs. Die Unterkirnacher Clubs möchten insbesondere ihre Kooperation mit der Roggenbachschule beleben. Immerhin drei Jugendlich nahmen nach Auskunft des Vorsitzenden Fridolin Bensel vergangene Saison vier Wochen lang an einem Keglerangebot an der Schule teil, entschieden sich dann aber für eine andere Sportart. Für das aktuelle Jahr ist keine Kooperation vorgesehen. Auch der Präsident des Sportkeglerverbands Südbaden, Holger Zurek, riet zum progressiven Gang in die Schulen. Immerhin haben die fünf Clubs noch 93 aktive Mitglieder.

Sportlich haben Kegler ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Der Senioren-B-Mannschaft gelang bei den Südbadischen Landesmeisterschaften 2017/18 in Freiburg der Einzug ins Finale. Bei den Landesmeisterschaften 2017 in Weil am Rhein schaffte Gerhard Blessing vom KC Tannheim immerhin den Sprung ins Achtelfinale. Bei der vergangenen Punkterunde wäre beispielsweise ebenfalls der KC Tannheim zu nennen, welcher als Aufsteiger in die Bezirksliga A nur knapp den Meistertitel verfehlte. Timm Pfaff sicherte sich bei den U 23 der Bezirksmeisterschaften 2017 den fünften Platz, was ihm eine Qualifikation für die Landesmeisterschaften einbrachte.

Bei den Ehrungen verdienter Mitglieder erhielten für 30 Jahre Mitgliedschaft die Ehrennadel in Gold Renate Lösle, Brunhilde Beha-Haage, Hildegard Nopper, Michael Hartwich, Rainer Burkhard, Michael Weisser, Stefan Weiss. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Brigitte Pfaff und Frank Hartmann geehrt. Jürgen Efinger erhielt die Verdienstnadel in Bronze für langjährige Tätigkeit im Vorstand des KC Brigachtal. Siegfried Hermann vom Postsportverein Furtwangen wurde für 50 Einsätze bei den Seniorenmannschaftsmeisterschaften des Südbadischen Keglerverbands mit Urkunde und Präsent geehrt.