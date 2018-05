Unterkirnach Interessent für Unterkirnacher Landmarkt scheint gefunden

Bürgermeister Andreas Braun ist "sehr zuversichtlich". 2016 wurde fast eine Million Euro Umsatz erzielt. Der Jahresüberschuss ist sehr gering.

Noch wird der Unterkirnacher Landmarkt durch die Gemeinde Unterkirnach betrieben. Das soll sich jedoch schon sehr bald ändern, bestätigte Bürgermeister Andreas Braun im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Der Bürgermeister zeigte sich auf Nachfrage "nicht nur zuversichtlich, sondern sehr zuversichtlich, dass sich bald ein Übernehmer finde".

Allerdings, und dies betonte er ebenfalls ausdrücklich, so lange kein Vertrag unterschrieben sei, könne ein Interessent "obwohl man in den Gesprächen relativ weit sei", natürlich jederzeit noch abspringen. Deshalb sei noch gar nichts sicher und er wolle auch nicht mehr zu dem Thema sagen. Eines jedoch verriet der Bürgermeister dann doch noch: Im Sommer sei er noch mit einem zweiten Interessenten im Gespräch gewesen. Das allerdings habe sich letztlich zerschlagen. Der jetzt verbliebene Interessent sei aus der "weiteren Umgebung".

Der Betrieb des Landmarktes durch die Gemeinde Unterkirnach sollte von Anfang an nur eine Übergangslösung sein. Wie schwierig der kostendeckende Betrieb des Geschäftes tatsächlich ist, zeigte sich, als der Gemeinderat den Jahresabschluss des Marktes für das Jahr 2016 genehmigte. Bei einer Bilanzsumme von rund 164 000 Euro weist dieser einen Jahresüberschuss von nur rund 5800 Euro aus. Nach dem Rumpfgeschäftsjahr 2015, in dem die Gemeinde zum 1. Oktober den Landmarkt übernahm und ihn im November eröffnete, liegen nun erste konkrete Zahlen für ein ganzes Jahr vor.

Der Geschäftsbericht bestätigt beispielsweise ausdrücklich, "dass die im Vorfeld geplanten Umsatzziele realistisch erreicht werden können". Für 2016 führt er einen Gesamtumsatz von 995 000 Euro auf. Allerdings sei das Ergebnis im operativen Bereich aufgrund der hohen Kostenstruktur im Personalbereich weiterhin nicht zufriedenstellend. Von den elf beschäftigten Mitarbeitern arbeitet einer Vollzeit, die anderen zehn in Teilzeit, teilweise als Minijobber. Lediglich aufgrund eines von Anfang an so vorgesehenen Forderungsverzichts der Gemeinde in Höhe von rund 17 000 Euro sei ein positives Ergebnis überhaupt erreicht worden, so der Bericht weiter. "Unterm Strich ist beim Betrieb des Marktes tatsächlich nicht viel Luft drin", sagte der Bürgermeister gegenüber dem Gemeinderat.

Ohne den persönlichen Einsatz des Bürgermeisters und seinen unentgeltlichen zeitaufwendigen Einsatz könne der Landmarkt so gar nicht geführt werden, betonten mehrere Gemeinderäte. Für einen Interessenten könne sich der Markt dennoch rechnen, sagte der Bürgermeister später gegenüber dem SÜDKURIER. Im Gegensatz zur Gemeinde als Betreiber müsse ein Privater beispielsweise keine teure Bilanzierung vornehmen und könne vom Betrieb mehrerer Einkaufsmärkte profitieren.