Unterkirnach Haushaltsplan-Beschluss wird zu einem Muskelspiel

Freie Wähler stellen klare Bedingungen für ihre Zustimmung. Kosten für Tourismus und Personal auf dem Prüfstand. Beschluss des Plans soll im Februar erfolgen.

Der Beschluss eines Haushaltsplanes einer Gemeinde ist eigentlich eine Formsache. Gründlich diskutiert werden die Ausgaben zwar immer – in Unterkirnach aber wird der Beschluss des Papiers aber mehr und mehr zum Muskelspiel.

Stein des Anstoßes: Die Ausgaben im Bereich Tourismus und Personal. Sie steigen seit Jahren, nach Ansicht einiger Gemeinderäte stärker als das normale Maß. Wortführerin dieser Gemeinderäte ist Luitgard Straub (Freie Wähler). Auch in der Sitzung am Dienstag tauschten sie und Bürgermeister Andreas Braun lange ihre Argumente aus – soweit ergebnislos, weit entfernt von einer Einigung. Die Diskussion wurde zum offenen Schlagabtausch.

Viel Geld fließt in Tourismus

Straub fordert, dass die Ausgaben genau überprüft werden, mit dem Ziel, sie möglichst zu senken. Falls dies nicht machbar ist, so soll zumindest aufgezeigt werden, wo das Geld landet. "Unsere Ausgaben sind in den letzten Jahren einfach zu hoch", sagte Straub in der Sitzung des Rates. Im Bereich Tourismus rechnete die Gemeinderätin vor, dass Unterkirnach mittlerweile gut sieben Euro für jede Übernachtung zuschießt. Das sei deutlich hoch, 2014 lag dieser Wert noch bei knapp über fünf Euro, so Straub. Unterkirnach gebe fast ein Drittel seiner verfügbaren Mittel (29 Prozent) dafür aus. Tourismus-Förderung in Eigenregie sei mit den vorhandenen Mitteln auf Dauer nicht zu finanzieren.

Die Gemeinde hat den Ferienland-Verbund im Jahr 2016 verlassen und vermarktet sich nun weitgehend alleine. Im gleichen Zeitraum sind die Übernachtungen aber stark zurückgegangen, das drückt die Bilanz enorm. Zudem leistet sich Unterkirnach ein eigenes Hallenbad, das auch im Bereich Tourismus verrechnet wird. Problematisch: Das Bad alleine sorgt jährlich für einen Verlust von rund 260 000 Euro. Es kostet, vereinfacht gerechnet, jeden Einwohner rund 100 Euro pro Jahr. Kämmerer Lutz Kunz sagte zu dieser Thematik bereits im November: "Tatsache ist, dass das Schwimmbad ein riesiger Kostenbringer ist. Da müssen wir uns mittelfristig etwas überlegen. Sehr lange werden wir uns das nicht mehr leisten können."

Hohe Personalkosten

Luitgard Straub monierte auch die Personalkosten der Gemeinde. Auch diese sind in den vergangenen Jahren, aus ihrer Sicht, weit über das normale Maß gestiegen. Zwar sei ein Teil auf Tarifsteigerungen zurückzuführen, der Rest der gestiegenen Ausgaben bliebe jedoch ohne Erklärung. Sie forderte eine detaillierte Aufschlüsselung des Stellenplans. Gegebenenfalls müsse man auch mal Abstriche machen. Die Diskussion von Straub und Braun legte offen, worauf es für Unterkirnach in den folgenden Jahren gehen wird: Der Erhalt der Infrastruktur, der zu einem echten Kraftakt werden wird.

Diskutiert wurde auch die mittelfristige Finanzplanung. Die Planung, die bis ins Jahr 2021 reicht, ist zwingend Teil eines Haushaltsplans. Dieser würde ansonsten nicht genehmigt werden. "Die mittelfristige Finanzplanung ist aus meiner Sicht unvollständig", kritisierte Luitgard Straub auch hier. Es fehle, dass große Projekte, die anstehen, in der Kalkulation mit aufgenommen werden. "Mir fehlt eine Priorisierung der einzelnen Maßnahmen", so Straub. Es sei beispielsweise klar, dass Kindergarten und Schule Vorrang vor anderen Ausgaben haben, genau diese Liste fehle aber.

Bei der Abstimmung votierte der Gemeinderat trotz der langen Diskussion mehrheitlich für den Haushaltsplan für das laufende Jahr. Es gab bei acht Ja-Stimmen aber auch drei Stimmen, die dagegen waren und eine, die sich enthielt. Der endgültige Beschluss zum Haushaltsplan von Unterkirnach soll im Februar erfolgen. Er wird in der Gemeinde immer in etwa zu dieser Zeit beschlossen.