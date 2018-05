Unterkirnach Hansy Vogt weiht Qualitätswanderwege ein

Der Star aus der Region erwandert mit Gästen am 1. Mai die neuen Strecken ab Unterkirnach.

Zum Start in die Wandersaison hat die Gemeinde Unterkirnach guten Grund zum Feiern. Die drei Qualitätswanderwege, die im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht wurden, sind nun fertig und können offiziell eingeweiht werden. Die Einweihung erfolgt am 1. Mai durch keinen geringeren als den Tourismusbotschafter des Schwarzwaldes, Hansy Vogt. Aus Funk und Fernsehen ist er unter anderem als Frau Wäber bekannt.

Schon lange gibt es in der Umgebung Unterkirnachs wunderschöne und beliebte Schwarzwaldwanderwege. Warum also sind nun die drei ausgewiesenen Qualitätswanderwege etwas besonders? Das Siegel Qualitätswanderweg dürfen nur Wanderwege tragen, die durch den Deutschen Wanderverband zertifiziert sind. Um dieses Zertifikat zu erhalten, müssen die Wege beispielsweise besonders gut ausgeschildert sein. Auch führt der Streckenverlauf in aller Regel über naturbelassene Wege. Asphaltierte Straßen und Wege werden bei der Streckenführung soweit als möglich gemieden. Am Weg gibt es Naturattraktionen wie zum Beispiel Wasserfälle zu bewundern oder die Wege führen über Gipfellagen. Auch schöne Einkehrmöglichkeiten liegen in aller Regel am Streckenverlauf. Einheitliche grüne Schilder weisen jeweils den richtigen Weg. Alle drei Jahre werden die Wege nachzertifiziert, so dass die Qualität nachhaltig gewährleistet ist. In Unterkirnach ist vorgesehen, für die Wege Wanderpaten zu ernennen, die sich beispielsweise um die Ordnungsmäßigkeit der Beschilderung kümmern.

Unterkirnach hat nun drei solcher Qualitätswanderwege. Der erste, der so genannte „Wiesen-Täler“, wurde bereits im vergangenen Jahr zertifiziert. Er führt als Rundweg, wie es alle Qualiätswanderwege sind, gut 17 Kilometer ab dem Unterkirnacher Mühlenplatz bis ins Gebiet von Oberkirnach. „Wald-Idylle und wundervolle Ausblicke versprechen ein erlebnisreiches und unvergessliches Wandererlebnis“, so Sabine Bader, die Leiterin der Unterkirnacher Touristinfo. Weil dem „Wiesen-Täler“ eine offizielle Einweihung ersagt blieb, werde er nun kurzerhand mit den beiden weiteren Wegen eingeweiht, sagt Bürgermeister Andreas Braun.

Neu ist der gut zwölf Kilomter lange „Moos-Wald-Geher“. Er zeichnet sich durch vielfältige Aussichtsmöglichkeiten über die Landschaft und über urige Höfe des Südschwarzwaldes aus. Auch dieser Weg startet am Mühlenplatz. Er führt in Richtung Friedrichshöhe. Ebenfalls neu ist der „Wald-Wasser-Läufer“-Weg. „Ihn zeichnen eine Streckenführung entlang plätschernder Bach- und Flussläufe und durch märchenhafte Waldabschnitte aus“, sagt Sabine Bader. Vom Mühlenplatz aus geht es vorbei an der Ruine Kirnegg bis zum Rastplatz am Wildgehege Salvest, die Kirnachmündung, die Romäusquelle und den Waldweiher an der Täfeletanne entlang zum Ausgangspunkt.

Tour zur Einweihung

Die drei Qualitätswanderwege werden am Dienstag, 1. Mai, offiziell eingeweiht. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Parkplatz oberhalb des Fohrenhofs. Hansy Vogt, der Tourismusbotschafter des Schwarzwalds, der seine Liebe zur Heimat bodenständig und authentisch verkörpert, wird gemeinsam mit den Teilnehmern ein Teilstück des Wiesen-Tälers laufen. Die eineinhalbstündige Tour wird von Manfred Riehle geführt. Die Teilnahme an der Tour ist kostenfrei. Zum Abschluss der Tour besteht für die Teilnehmer die Möglichkeit, gemeinsam im Grillschopf Ackerloch einzukehren. Hierfür empfiehlt Sabine Bader von der Unterkirnacher Touristinfo, rechtzeitig einen Sitzplatz zu reservieren. Für Rückfragen steht die Tourist-Information Unterkirnach unter (07721) 80 08 37 zur Verfügung.