Unterkirnach Gemeinderat diskutiert lange über neuen Wertstoffhof

Ja? Nein? Vielleicht? Die Diskussion zum Wertstoffhof in Unterkirnach war kontrovers. Und das, obwohl der Landkreis die Anlage bezahlt. Letztlich einigten sich auch die Gemeinderäte auf eine Lösung.

Der Unterkirnacher Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung über den neuen Standort für einen Wertstoffhof abgestimmt. Die Diskussion im Gemeinderat verlief kontrovers, nicht alle waren von den Plänen begeistert. Die Kosten von rund 70 000 Euro trägt der Landkreis, der die Anlage auch betreiben wird. Wertstoffhöfe gibt es in allen Gemeinden des Landkreises.

Den Anstoß für eine lange Diskussion gab Gemeinderat Armin Weißer. Er störte sich an einer Formulierung in der Sitzungsvorlage. Dort heißt es: "Der einzig mögliche Standort ist eine Teilfläche vom Grundstück Flurstück Nummer 132 im Schlegeltal." Dass dieses Grundstück der einzig mögliche Standort sei, sei falsch, so Weißer. Bisher war das Grundstück Teil der Erddeponie. Weißer sagt: "Es wären auch andere Orte möglich". Beispielsweise besitze die Gemeinde auch ein Grundstück im Abgendgrundweg, das jedoch für Gewerbeansiedlung gedacht ist. Den Wertstoffhof wollte auch Armin Weißer nicht auf diesem Grundstück einrichten, aber es wäre eben eine andere Option. Damit war die Option im Schlegeltal nicht die einzige – es ging ums Prinzip.

Die Gemeinderäte diskutierten anschließend darüber, ob sie den Wertstoffhof theoretisch auch ablehnen könnten. "Ja, aber dann wären wir die erste Gemeinde im Schwarzwald-Baar-Kreis ohne Wertstoffhof", so Andreas Braun.

Eine umsetzbare Alternative nannte aus den Reihen des Gemeinderates niemand. Mehrheitlich beschloss das Gremium also den Standort im Schlegeltal – Armin Weißer stimmte dagegen. Man einigte sich außerdem darauf, dass die Anlage landschaftsgerecht begrünt werden soll.