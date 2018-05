Unterkirnach Gemeinderat Unterkirnach ist schwer gefrustet

Umbauten, Anbauten – immer wieder wird im Ort ohne anständige Baugenehmigung gewerkelt. Und der Gemeinderat soll das dann absegnen. Den Räten stinkt das gewaltig.

Das sprichwörtlich rote Tuch für den Gemeinderat Unterkirnachs sind mittlerweile Genehmigungsanträge für Bauten, die längst errichtet sind. Jetzt hatte sich das Gremium einmal mehr mit solchen Fällen zu befassen. Eine große Mehrheit der Gemeinderäte brachte klar zum Ausdruck, dass man sich bei solchen Fällen schlicht verschaukelt fühle.

Den Auftakt der zur Stellungnahme vorliegenden Baugesuche bildeten der Neubau einer Garage mit Terrasse sowie die Genehmigung eines Gartenhäuschens im Gebiet des Bebauungsplans Hinterwasenhöhe. Garage und Terrasse stehen noch nicht. Das Gartenhäuschen jedoch wurde bereits vor einigen Jahren errichtet. In diesem Fall konnte der Gemeinderat noch gewisses Verständnis für den Bauherrn aufbringen. Vermutlich stünden in der Gemeinde etliche Gartenhäuschen, von denen die Eigentümer schlicht nicht wissen, dass sie eigentlich genehmigt werden müssen, so die einhellige Meinung. So war das auch im konkreten Fall. Erst bei einem Ortstermin des Landratsamtes wegen der Garage war die fehlende Genehmigung aufgefallen. Bei fünf Enthaltungen stimmten sechs Unterkirnacher Ratsmitglieder für die Erteilung des Einvernehmens zum Bauvorhaben.

Mal wieder vollendete Tatsachen

Wesentlich deutlicher wurde man dann beim nächsten Antrag. Ein Unternehmen im Bereich Abendgrund stellt einen Bauantrag für einen Unterstellplatz am Lagergebäude, eine Überdachung des Holzschnitzellagers, für ein Regallager für Bauholz, für eine Überdachung des Holzlagers sowie für eine Vordacherweiterung an der Abbundhalle. Die Gebäude sind bereits errichtet. Einzig die Vordacherweiterung muss noch realisiert werden. Grundsätzlich wären all diese Vorhaben weitestgehend problemlos genehmigungsfähig, so der Bürgermeister. Einzig für die mit dem Bau verbundene Überbauung eines Regenwasserkanals und zweier Erdkabel muss der Eigentümer eine Dienstbarkeit mit der Gemeinde beziehungsweise der Energiegesellschaft Unterkirnach vereinbaren. Auch das ist bislang nicht erfolgt.

Als sehr enttäuschend bezeichnete Andreas Braun das Vorgehen des Eigentümers. Grundsätzlich verstehe man sich bei der Gemeindeverwaltung "als Möglichmacher und nicht als Verhinderer". Er habe deshalb absolut kein Verständnis dafür, dass sich jemand, der es eigentlich besser wissen müsste, so verhalte. Dem pflichteten mehrere Gemeinderäte ausdrücklich bei. Verwaltungsmitarbeiterin Agnes Zinapold berichtete, die wesentlichen Grundzüge der Bebauungsplanung seien nicht verletzt. Allenfalls Befreiungen wären notwendig. Noch stehe aber die brandschutzrechtliche Beurteilung aus. Sie könne zum notwendigen Abriss eines Teils der Überdachung des Holzschnitzellagers führen. Mit den Nachbarn sei wohl eine Einigung hinsichtlich der zu geringen Grenzabstände erfolgt. Der Bauherr habe deshalb letztlich "einen Anspruch auf Genehmigung" mit der Maßgabe, dass er die Dienstbarkeiten noch vereinbare. Am Ende stimmten vier Gemeinderäte dem Bauantrag zu, sieben enthielten sich.