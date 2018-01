Unterkirnach Gasthaus Forelle im Groppertal schließt nach 110 Jahren

Gasthaus im Groppertal ist aus Alters- und Gesundheitsgründen geschlossen worden. .

Seit gestern ist das Gasthaus "Forelle" im Groppertal Geschichte. Mit dem Verlassen der letzten Gäste wurde die Türe zum Gastraum für immer verschlossen. So schließt nach 110 Jahren ein weiterer traditionsreicher gastronomischer Betrieb auf Unterkirnacher Gemarkung.

Im Gespräch mit dem Wirteehepaar Paul und Josefina Müller verkünden beide, nach 37 Jahren im Gasthaus "Forelle" schließe man aus Alters- und Gesundheitsgründen, mit etwas Wehmut verbunden, das Lokal. Beide Söhne wollten das Lokal nicht übernehmen. Deswegen sucht das Ehepaar seit drei Jahren nach einem Käufer.

Das Gasthaus "Forelle" war ein beliebtes Ziel von Tages- und Ausflugsgästen, wie von Stammgästen. Küchenmeister Paul Müller hatte etliche regionale Gerichte auf der Karte. Allein schon der Name "Forelle" war verpflichtend, dass Forellen in verschiedenen Variationen serviert wurden. Ganz oben standen Forelle blau, als Filet, gebraten, geräuchert oder Müllerin Art. Wöchentlich wurden fangfrische, lebende Forellen angeliefert. Lachend erzählte Paul Müller einmal, "wir ziehen mit der Uhrmacherzange jede Stehgräte heraus, damit die Gäste sich voll dem grätenfreien Genuss widmen können."

Die Eheleute Müller kauften 1980 das Anwesen und bauten es vor der Eröffnung am 28. Mai 1981 um. Vor allem entstand hierbei ein ansprechender Gastraum, welcher mit dem darin befindlichen Kachelofen mehr als punktuelle Wärme ausstrahlt. Paul Müller weiß, dass er als Koch ein breit gefächertes Angebot anbieten musste. Dem kam er auch entgegen, vor allem mit seinen regionalen Spezialitäten, deren Zutaten er in der Umgebung besorgte.

Noch bevor das Gasthaus "Forelle" Eigentum und Wirkstätte wurde, haben Josefina, mit spanischen Wurzeln, und Paul Müller in der alten Tonhalle in Villingen gastronomisch gewirkt. Geboren und aufgewachsen im ältesten Stadtteil der Landeshauptstadt Stuttgart, in Bad Canstatt, wurden ihm die Gene, Wirt zu sein, in die Wiege gelegt. Auf Horb am Neckar folgte Villingen mit dem Gambrinus und sieben Jahre in der alten Tonhalle. Dann erfolgte der Umzug in das Gasthaus "Forelle".