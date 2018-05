Unterkirnach Feuerwehr probt mit Kindergartenkindern aus Unterkirnach den Ernstfall

Nicht verschrecken, sondern informieren: In den Tagen vor der Übung lernten Kinder die Aufgaben der Wehr und die Ausrüstung der Helfer kennen.

Ein spannendes Schauspiel mit ernstem Hintergrund bot sich den Kindern des Kindergartens Unterkirnach am Samstagvormittag. Die Feuerwehr probte am Kindergarten einen Brandeinsatz. Ganz wie im Ernstfall galt es für Kinder und Erzieherinnen dabei das richtige Verhalten zu üben.

Bereits einige Tage vor der Übung wurden die Kindergartenkinder mit dem Feuerwehrwesen vertraut gemacht. Am Morgen vor der Übung durften sie zudem noch einem Atemschutzträger beim Anlegen der Einsatzkleidung zuschauen. "Wir wollen die Kinder ja schließlich nicht verschrecken, sondern ihnen die Arbeit der Feuerwehr näher bringen", betont Kommandant Klaus Beha. Am Samstagvormittag ging dann die Meldung ein, das Kiga-Foyer sei stark verraucht. Eventuell sei eine Menschenrettung notwendig. Beim Eintreffen der Wehr am Kiga verließen die Kinder und Erzieherinnen, wie im Vorfeld besprochen, gerade das Gebäude. Schnell brachte Einsatzleiter Beha in Erfahrung, dass die Leiterin vermisst sei. Außerdem riefen von der Terrasse im Obergeschoss Kinder, die sich in den Räumen der Kirchengemeinde aufgehalten hatten, um Hilfe.

Zufrieden zeigte sich Beha nach der Übung, die unter den Augen etlicher Zuschauer stattfand. Atemschutzgeräteträger retteten die Vermisste aus dem Gebäude. Mit der Steckleiter wurden die Kinder von der Terrasse gerettet.