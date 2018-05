Unterkirnach Elterninitiative möchte Waldkindergarten in Unterkirnach gründen

Ziel ist ein zusätzliches Angebot im Ort. Von der Verwaltung und der Leitung des katholischen Kindergarten s gibt es positive Signale.

Eltern und Kinder sollen in der Gemeinde schon bald die Wahlmöglichkeit zwischen dem bestehenden katholischen Kindergarten St. Elisabeth und einem neuen Waldkindergarten haben. Das ist das Ziel der Unterkirnacherin Leonie Wimmer, die sich für die Gründung eines solchen Waldkindergartens in ihrem Heimatort stark macht.

Wenn Leonie Wimmer vom Naturkindergarten Zauberwald in Königsfeld berichtet, den ihr sechsjähriger Sohn Tamo seit rund drei Jahren besucht, ist ihr die Begeisterung für das Konzept anzumerken. Zunächst besuchte Tamo rund zwei Jahre die Kleinkindbetreuung des katholischen Unterkirnacher Kindergartens, dann wechselte er zum Naturkindergarten. Leonie Wimmer kennt also beide Konzepte. „Tamo war von der Lautstärke und den vielen Kindern im Kindergarten überfordert“, erinnert sie sich. Wenn alles rund läuft soll Tamos kleiner Bruder Ari einen Waldkindergarten in Unterkirnach besuchen können.

Das Konzept eines Waldkindergartens stellt eine Erweiterung der allgemeinen Kindergartenpädagogik dar. Die Erziehungsziele des konventionellen Kindergartens bleiben bestehen, werden aber in einer anderen Form angestrebt. Tamo beispielsweise habe im Waldkindergarten vieles zusätzlich gelernt, sagt Leonie Wimmer. Er könne schnitzen, auf Bäume klettern und wisse, wie man mit einem kleinen Feuer umgeht.

Einen Waldkindergarten in Unterkirnach möchte Leonie Wimmer nicht als Konkurrenz zum Kindergarten St. Elisabeth sehen. Noch heute schätzt sie dessen Arbeit sehr. Sie sieht in einem Waldkindergarten eine gute Ergänzung zum herkömmlichen Kindergarten. Außerdem sieht sie darin eine gute Ergänzung und ein Standortvorteil für Unterkirnach. Für die Trägerschaft strebt die Mutter die Gründung eines Vereins an. Zwar fordere dies von den Eltern mehr Engagement, sorge aber auch für einen noch besseren Kontakt der Eltern zum Kindergarten.

Aktuell ist der Kindergarten St. Elisabeth an der Kapazitätsgrenze angelangt. Ein Waldkindergarten könne deshalb für viele eine interessante Alternative sein, ist sich Leonie Wimmer sicher. Auf offene Ohren sei sie bei informellen Treffen mit Bürgermeister Andreas Braun und den Verantwortlichen des katholischen Kindergartens gestoßen. Eine Umsetzung unter diesen Trägerschaften sei aber aus verschiedenen Gründen nicht machbar.

Wenn es gut laufe, so Leonie Wimmer, könne im Sommer der Verein gegründet werden. Dann gelte es noch einen geeigneten Platz zu finden. So stehe zum Beispiel kein geeignetes Waldgrundstück im Eigentum der Gemeinde. Es bedürfe also noch einer Einigung mit einem privaten Grundstückseigentümer. Realistisch sei ein Start des Waldkindergartens in Unterkirnach in zwei Jahre, schätzt Wimmer.

Kontakt

Wer sich bei der Gründung eines Waldkindergartens in Unterkirnach engagieren möchte, kann sich mit Leonie Wimmer unter der Telefonnummer 07721/57950 oder unter der Mobilnummer 0151/268 358 25 in Verbindung setzen. Sie spricht ganz bewusst nicht nur Eltern sondern auch andere Menschen an, die ihre Aktion gut finden und sie unterstützen möchten.