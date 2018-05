Unterkirnach Dienstags-Treffen im Jakobussaal: Ein Traum ist wahr geworden

Vor zehn Jahren hatte Schwester Helga Dufner einen Traum. Heute ist der Traum schon lange Realität und inzwischen profitiert eine ganze Dorfgemeinschaft davon.

Mittlerweile sind die Dienstags-Treffen im Jakobussaal für viele Senioren und auch für viele engagierte Helfer nicht mehr wegzudenken. Doch vor zehn Jahren, als die erste Idee einer solchen Aktion entstand, war nicht gewiss, ob aus dem Traum von Schwester Helga Dufner tatsächlich nachhaltig Wirklichkeit entstehen würde.

Die Idee eines regelmäßig stattfindenden Seniorennachmittags war eigentlich relativ einfach und doch so schwer umzusetzen, denn alleine, das war klar, konnte Schwester Helga dieses Vorhaben nicht stemmen. Doch schon bei ihrem ersten Aufruf Ende 2007 fanden sich elf Unterkirnacher, welche die Idee ebenfalls begeisterte und die ihre Hilfe sofort zusagten. Beim ersten Dienstags-Treffen, am 12. Februar 2008, halfen Cilly Auber, Christa Gerlach, Helmut Kießling, Barbara Koch, Roswitha Kurkutsch, Ursula Nierhaus, Lore Reinthaler, Herta Schikowski, Lieselotte Speth und Christa Weidenbach tatkräftig mit.

Einige dieser damaligen Helfer gehören noch heute zu "Schwester Helga und ihrem Team", wie die Vorsitzende des Gemeindehilfevereins Unterkirnach, Elfriede Dufner, am Dienstag bei der Feier des zehnjährigen Bestehens dankbar feststellte. Zum Team gehören heute: Helga Dufner, Cilly Auber, Ingard Döring, Christa Gerlach, Renate Krüger, Ursula Nierhaus, Herta Schickowski, Berta Weißer und als sogenannte Springer Julia Dufner, Ulrike Haberstroh, Eva Peter sowie Elfriede Dufner als Aushilfe. Für das Backen von Kuchen kann das Team auch immer wieder auf die Unterstützung von Carin Burkart, Eva Peter und Sabine Schwarzmüller zurückgreifen. Neun Jahre lang begleitete Erika Kuhnert das gemeinsame Singen an diesen Nachmittagen mit ihrem Akkordeon. Mittlerweile übernahmen Evelyn Zinser und auch Tim Buschmann die musikalische Begleitung.

Im Rahmen des Vereinswettbewerbes von SÜDKURIER und Sparkasse erhielt das Dienstags-Treffen im Jahr 2009 wichtige finanzielle Unterstützung. Zudem bringen sich damals wie heute etliche Akteure aus der Dorfgemeinschaft in die Gestaltung eines Programms für die jeweils am zweiten Dienstag im Monat stattfindenden Treffen ehrenamtlich ein. So waren zum Beispiel jetzt die Kindergartenkinder zu Gast und brachten den Senioren ein Ständchen. Regelmäßig kommen unter anderem auch die Schule, der Frauenkreis mit seinem Fastnachtsprogramm, sowie das Quintett um den früheren Bürgermeister Baumann und viele Einzelpersonen in den Jakobussaal und setzen damit das Motto "Wir sind für einander da" in die Tat um.

Die Dienstags-Treffen

Das Treffen für Senioren mit eingeschränkter Beweglichkeit fand am 12. Februar 2008 auf Initiative von Schwester Helga Dufner zum ersten Mal statt. Seitdem treffen sich die Senioren immer am zweiten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr im Jakobussaal.