Unterkirnach Die Spielscheune in Unterkirnach präsentiert sich

Die Einrichtung veranstaltet wieder einen Tag der offenen Tür. Neu im Angebot ist ein Popcornautomat.

Traditionell laden die Mitarbeiter der Spielscheune jedes Jahr zu einem Tag der offenen Tür ein, um die Einrichtung an sich und neue Angebote vorzustellen. Am Sonntag, 6. Mai, ist es wieder so weit. Von 11 Uhr bis 18 Uhr sind kleine und große Gäste willkommen.

"Der Mai biete sich an, weil in ihn sowohl Vater- als auch Muttertag fallen, sagt die Spielscheunenleiterin Petra Vaas. So werde man dann, gegen einen kleinen Betrag, gemeinsam mit den Kindern Geschenke für diese Anlässe basteln. Auch das etablierte Kinderschminken wird es wieder geben. "Was wir zum ersten Mal haben, ist ein Popcornautomat", verrät Petra Vaas. Dieser werde zunächst für eine vier- bis sechswöchige Probezeit aufgestellt. Zudem wird es Kaffee und Kuchen, Pizza, Eis und Getränke geben.

Eine Veränderung gibt es im unteren Stockwerk: Das Buddelboot, bisher ein großer Sandkasten wird umfunktioniert, erklärt Leiterin Petra Vaas. Denn der Sand habe sich im Alltag als wenig praktikabel erwiesen, da er sich überall verteilte und den Reinigungsaufwand erhöhte. Stattdessen soll daraus ein Spielboot für junge Seeräuber werden – inklusive Steuerrad und Fernrohr. Ganz fertig werde man bis zum Tag der offenen Tür damit zwar nicht, bespielbar werde das Piratenschiff aber trotzdem sein, versichert Vaas.

Für Petra Vaas ist es der dritte Tag der offenen Tür. Wie in den Vorjahren erwarte sie 250 bis 300 Gäste. "Wir hoffen, dass das Wetter mitspielt, damit man den Außenbereich mitnutzen kann", sagt sie. Zu schönes Wetter sollte es dann aber auch nicht sein, meint die Spielscheunenleiterin. Denn bei zu viel Sonnenschein kommen eher weniger Gäste in die Spielscheune.

Am Tag der offenen Tür hat die Spielscheune von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Angebote werden bis 17 Uhr stattfinden. Der Eintritt ist frei. Ab Mai hat die Einrichtung täglich, von 14 bis 18 Uhr, am Wochenende und feiertags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Damit verkürzen sich die bisherigen Öffnungszeiten um täglich eine Stunde, denn bisher hatte die Einrichtung in der Sommerzeit bis 19 Uhr geöffnet.