Unterkirnach/St. Georgen Die Firma Wahl geht: Unterkirnach verliert den größten Arbeitgeber und den größten Gewerbesteuerzahler

Es ist eine Hiobsbotschaft für Unterkirnach, aber St. Georgen kann sich freuen. Der Spezialist für Haarschneidemaschinen für Mensch und Tier verlegt seine komplette Produktion auf das Grässlin-Areal in Peterzell. 240 Arbeitsplätze ziehen um.

Für Unterkirnach ist es ein herber Schlag, St. Georgen kann sich freuen: Die Firma Wahl wird ihren Standort nicht in Unterkirnach erweitern, sondern die gesamte Produktion und die 240 Arbeitsplätze bis Ende 2019 oder Anfang 2020 nach St. Georgen verlegen. Das gaben Unterkirnachs Bürgermeister Andreas Braun sowie Unternehmensvertreter bei einem Pressegespräch bekannt. Unterkirnach verliert so den größten Arbeitgeber und Gewerbesteuerzahler. St. Georgen hingegen kann sich über einen schönen Zuwachs fürs Stadtsäckel freuen und sicher sein, seinen Ruf als attraktiven Gewerbestandort weiter ausbauen zu können.

Wachsende Bedürfnisse: Seit zwei Jahren sei der Prozess zur Erweiterung der Firma in Unterkirnach gelaufen, erklärte Gebietsleiter Stephen Gunson. In dieser Zeit sei der Bedarf des Unternehmens weiter gestiegen, sodass das angebotene Areal im Abendgrundweg nicht mehr ausgereicht habe. „Unsere Bedürfnisse haben sich geändert“, sagte er. Eine Lösung sei stattdessen mit dem Grässlin-Areal in Peterzell gefunden worden. „Diese Lösung ermöglicht uns eine vollständige Verlagerung.“ Zwei Standorte zu betreiben sei nicht wirtschaftlich, weswegen Unterkirnach aufgegeben werde. Keinesfalls wollen die Unternehmensvertreter den Wegzug als Kritik an der Gemeinde oder den Bürgermeister verstanden wissen. „Herr Braun hat alles Menschenmögliche getan“, versicherte der kaufmännische Geschäftsführer Jörg Burger. Der Bürgermeister habe sich sehr bemüht, Lösungen zu finden, pflichtete Stephen Gunson bei. Es sei eine rein wirtschaftliche Entscheidung.

Neues Kapitel für Wahl: In Peterzell werde man auf das Grässlin-Areal ziehen, kündigte Stephen Gunson an. Das bestätigte auch Paulina Kowalkowska, Direktorin der Grässlin GmbH. Grässlin stelle zum Juni ihre Produktion in der Niederlassung in Peterzell ein. „Daher steht das Gebäude ab dem dritten Quartal zur Verfügung." Die Verhandlungen über den Verkauf haben bereits im Mai 2017 begonnen, sagte die Direktorin auf Anfrage des SÜDKURIER. Wahl werde in den neuen Standort 16 Millionen Euro investieren.

In Peterzell werde man auf das Grässlin-Areal ziehen, kündigte Stephen Gunson an. Das bestätigte auch Paulina Kowalkowska, Direktorin der Grässlin GmbH. Grässlin stelle zum Juni ihre Produktion in der Niederlassung in Peterzell ein. „Daher steht das Gebäude ab dem dritten Quartal zur Verfügung.“ Die Verhandlungen über den Verkauf haben bereits im Mai 2017 begonnen, sagte die Direktorin auf Anfrage des SÜDKURIER. Wahl werde in den neuen Standort 16 Millionen Euro investieren. Mitarbeiter bleiben beschäftigt: Für die 240 Angestellten, davon rund 40 aus Unterkirnach, gibt es eine gute Nachricht. Man werde allen Mitarbeitern die Weiterbeschäftigung anbieten, versicherte Stephen Gunson. Da die Arbeitsplätze nicht zu weit wegziehen, sei es für die Mitarbeiter möglich, weiter im Unternehmen zu arbeiten, ohne umziehen zu müssen.

Für die 240 Angestellten, davon rund 40 aus Unterkirnach, gibt es eine gute Nachricht. Man werde allen Mitarbeitern die Weiterbeschäftigung anbieten, versicherte Stephen Gunson. Da die Arbeitsplätze nicht zu weit wegziehen, sei es für die Mitarbeiter möglich, weiter im Unternehmen zu arbeiten, ohne umziehen zu müssen. Finanzieller Verlust für Gemeinde: Unterkirnachs Bürgermeister Andreas Braun zeigte sich enttäuscht von der Entscheidung, auch wenn er sie aus wirtschaftlicher Sicht heraus verstehen könne. „Für Unterkirnach ist es eine Katastrophe, den größten Arbeitgeber zu verlieren“, sagte er. Der Weggang und der damit verbundene Wegfall der Gewerbesteuer werde ein Loch in die Gemeindekasse reißen. Daher werde man die Ausgaben der Gemeinde nochmals sorgfältig überprüfen müssen.

Unterkirnachs Bürgermeister Andreas Braun zeigte sich enttäuscht von der Entscheidung, auch wenn er sie aus wirtschaftlicher Sicht heraus verstehen könne. „Für Unterkirnach ist es eine Katastrophe, den größten Arbeitgeber zu verlieren“, sagte er. Der Weggang und der damit verbundene Wegfall der Gewerbesteuer werde ein Loch in die Gemeindekasse reißen. Daher werde man die Ausgaben der Gemeinde nochmals sorgfältig überprüfen müssen. Blick in die Zukunft: Den Kopf in den Sand stecken kommt für Braun nicht in Frage. „Es ist wichtig, dass man jetzt positiv in die Zukunft schaut“, sagt er. „Ich denke, dass es darauf ankommt, dass es uns gelingt, die eine oder andere Firma anzusiedeln.“ Darauf werde man das Hauptaugenmerk legen. . Hausintern werde man zunächst prüfen, wie sich diese neue Situation tatsächlich auf die Gemeinde auswirken werde. Bei der Planung für die bestehenden Gebäude und das Gelände der Firma Wahl in Unterkirnach nahm Andreas Braun das Unternehmen ein Stück weit in die Pflicht. „Die Gemeinde und Wahl müssen da gemeinsam eine Lösung suchen. Ich glaube so viel Verantwortungsbewusstsein ist da“, sagte Braun.

Den Kopf in den Sand stecken kommt für Braun nicht in Frage. „Es ist wichtig, dass man jetzt positiv in die Zukunft schaut“, sagt er. „Ich denke, dass es darauf ankommt, dass es uns gelingt, die eine oder andere Firma anzusiedeln.“ Darauf werde man das Hauptaugenmerk legen. . Hausintern werde man zunächst prüfen, wie sich diese neue Situation tatsächlich auf die Gemeinde auswirken werde. Bei der Planung für die bestehenden Gebäude und das Gelände der Firma Wahl in Unterkirnach nahm Andreas Braun das Unternehmen ein Stück weit in die Pflicht. „Die Gemeinde und Wahl müssen da gemeinsam eine Lösung suchen. Ich glaube so viel Verantwortungsbewusstsein ist da“, sagte Braun. Reaktionen aus St. Georgen: In der Bergstadt freut man sich über den Zuwachs. Bürgermeister Michael Rieger und einige Gemeinderäte zeigten sich am Rande der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend hocherfreut, dass Wahl im Grässlin-Areal im Hagenmoos einzieht. "Ein Unternehmen von diesem Kaliber heißen wir mit offenen Armen willkommen", sagte Rieger. Die Stadtverwaltung sei bereits seit längerem mit Firmenvertretern im Gespräch gewesen, vorgestern sei der finale Anruf im Rathaus eingegangen. "Für Unterkirnach ist es natürlich sehr schade und auf jeden Fall ein Verlust", so Rieger.

Firma Wahl

Das Unternehmen Wahl stellt Haarschneidemaschinen für Mensch und Tier her. Die Wurzeln in Unterkirnach liegen in der 1946 gegründeten Firma Kuno Moser. 1996 wurde die damalige Moser Elektrogeräte GmbH vom US-amerikanischen Unternehmen Wahl Clipper Corporation übernommen. Seit 2002 wurde in Unterkirnach als Wahl GmbH produziert.